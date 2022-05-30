Mobilya döşemecileri, 6 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor

Mobilya sektöründe eskiyi tamiratla yenileme talebi arttı. Döşemeciler gelen talepleri karşılamak için fazla mesai yapmak zorunda kalırken çalışacak usta bulamamaktan şikâyetçi olan mobilya döşemecisi Umut Güzel, "Kaliteli 1. sınıf bir ustanın maaşı 5 ila 6 bin TL arasında. Usta yok ki neyi ne vereceksin" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde mobilya sektöründe yenisini almak yerine tamirat ile değişim talebi arttı. Müşteriler mobilyaların yenisini almak yerine tamiratla kaplama ve yüz değişimi ile mobilyalarını yenilemiş gibi oluyorlar. İşlerin sırada beklediğini belirten imalatçılar usta ve çırak bulamamaktan şikâyetçi. İşleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, 56 bin TL arasında maaş ile sektörde çalışacak, usta bulamadıklarını söylediler.



“Meslek yüzde 70 azaldı”

Piyasanın yükselmesinden dolayı tamiratlara olan taleplerin arttığını belirten 28 yıllık mobilya döşemecisi Umut Güzel, "1994'den beri bu işi yapıyorum. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Bizim tek sıkıntımız eleman. Yoğunluğumuz var, imalatçılarımız azaldı. Çırak getirisi yok. Bu şekilde döngüde olunca usta bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorun sadece burada değil, Türkiye genelinde yaşıyoruz. Nerede bir çıkış yolu var dersek, çırak lazım. Çıraklıktan yapılacak bir meslek. Aileler çocuğum liseyi bitirsin ondan sonra bir işe katayım diyor, ama ondan sonra da olmuyor. Atasözümüz var; 'Ağaç yaşken eğilir'. Biz de bu şekilde bir yola çıkmayı düşünüyoruz. Şu an piyasanın yükselmesinden dolayı tamiratlara çok fazla bir talep var. Yüz değişimi, kaplama gibi elhamdülillah işlerimizde bir sıkıntı yok. İşler sırada ama yetiştireceğimiz bir usta potansiyelimiz yok. İnsanlar çocuklarını hep okumasını istiyor. Biz de okuması taraftarıyız ama bir de kapasite denilen bir olay var. Bir sanatkar kolay yetişecek bir olay değil. Ustasına göre kaliteli 1. sınıf bir ustanın maaşı 5 ila 6 bin lira arası ücreti var. Usta yok ki neyi ne vereceksin. Bir de ustayım demeyecek, usta olacak. Bunu da yetiştirmek gerekiyor. Bu iş altın bir bilezik. Biz geldik, gidiyoruz. Bizden sonraki insanlara bu işi bırakmak istiyoruz. Bu altın bileziği değerlendirsinler. Okuyup diploma almak güzel bir şey ama belli bir yerden sonrada diplomam var demek olmuyor. Bu meslek yüzde 70 azaldı. Eleman olmayınca herkes küçülmeye gidiyor ve belli bir aşamadan sonra dükkânı kapatıyor. Çoğu esnaf arkadaşlarımız, döşeme sektöründe eleman bulamayıp yetiştiremeyince kapattılar. Biz de bu işi kapatmamak için eleman olmadığı için mücadele gösteriyoruz" diye konuştu.

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