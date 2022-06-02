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Araçlarla kaplı kaldırımlara mahalleli tepki gösterdi: Araçlara 'yürüyemiyoruz' yazılı notlar bıraktılar Bir mahallenin kaldırıma park eden araçlarla mücadelesi Kaldırıma park eden araçlar nedeniyle, yayalar otomobil yolunu kullanıyor Görme engelli üniversite öğrencisi Seda Birgül Aslan: "Benim engelli olmamın sebebi, bu araçların yürüyeceğim yolda sadece bana değil diğer vatandaşlara da engel olmasıdır" Kültür Mahalle Muhtarı Erol Zeybekoğlu: "Kaldırımlara park eden araçlardan dolayı çok mağduruz, mahalle neredeyse felç oldu"

İHA

Araçlarla kaplı kaldırımlara mahalleli tepki gösterdi: Araçlara 'yürüyemiyoruz' yazılı notlar bıraktılar Bir mahallenin kaldırıma park eden araçlarla mücadelesi Kaldırıma park eden araçlar nedeniyle, yayalar otomobil yolunu kullanıyor Görme engelli üniversite öğrencisi Seda Birgül Aslan: "Benim engelli olmamın sebebi, bu araçların yürüyeceğim yolda sadece bana değil diğer vatandaşlara da engel olmasıdır" Kültür Mahalle Muhtarı Erol Zeybekoğlu: "Kaldırımlara park eden araçlardan dolayı çok mağduruz, mahalle neredeyse felç oldu"

Antalya’nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde otomobil işgali altındaki kaldırımlar, görme engelliler başta olmak üzere mahallelinin tepkisine neden oldu. Görme engelli öğrenci Seda Birgül Aslan, "Benim engelli olmamın sebebi, bu araçların yürüyeceğim yolda sadece bana değil diğer vatandaşlara da engel olmasıdır" dedi.
Kepez ilçesinin cazibe merkezlerinden Kültür Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri kadar, kentte görev yapan birçok memurun da ikamet ettiği bölge arasında yer alıyor. 38 bine yaklaşan nüfusu ile birçok ilçeden büyük olan mahallenin kaldırımları son dönemde hatalı park edilmiş otomobillerce işgal ediliyor. Kaldırımı kapatan otomobiller nedeniyle yayalar yollarına araç yolundan devam etmek zorunda kalıyor. Aileler ellerinden tuttuğu çocuklarını otomobil yolundan okula ulaştırabiliyor. Mahallede sabah akşam yayaların, otomobil yolundan yürüdükleri anlar da kameralara yansıdı. Bu noktada en büyük sıkıntıyı ise görme engelli bireyler yaşıyor. Kaldırımların ortasına görme engellilerin rahat yürüyebilmesi için yapılan kabartmalı alanlar da çoğu zaman otomobillerin işgali altında yer alıyor. Görme engelli Hukuk Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Seda Birgül Aslan, eve dönüşünde kaldırıma park eden araçlar nedeniyle yürümekte büyük zorluk yaşadığını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ise bu soruna dikkat çekmek amacıyla, hatalı park yapan araçların camlarına, "Buraya park ettiğin için yürüyemiyorum" yazıları bıraktı.

"Otomobil yoluna inmek zorunda kalıyoruz"
Hukuk Fakültesi öğrencisi görme engelli Seda Birgül Aslan, bölgede uzun süredir kaldırımları işgal eden araçlardan dolayı yürüme sorunu yaşadıklarını bildirdi. Otomobillerin yanı sıra kaldırıma motosiklet ve scooterların da park edildiğini dile getiren Aslan, “Kaldırımda bizim takip ettiğimiz sarı çizginin tam üzerine araçlarını koyuyorlar. Biz de çarpmak zorunda kalıyoruz ve bazen yaralanıyoruz. Bu durumu fark eden kimse olmadığı için yapılacak bir şey olmuyor. Kendimize uygun bir geçiş alanı bulabilmek için yola iniyoruz. O zaman daha tehlikeli oluyor, hem otomobil hem de sessiz gelen scooterlar bizim için sorun oluyor” dedi.

"Bize engel çıkarıyorlar"
Kendini ya da diğer engelli grubundaki kişileri engelli olarak görmediğinin altını çizen Aslan, "Benim engelli olmamın sebebi, bu araçların yürüyeceğim yolda sadece bana değil diğer vatandaşlara engel olmasıdır. Engelliler işlerini kendileri yapabilecek durumda. Bunun sadece bizim için değil, tekerlekli sandalyedeki kişiler, yaşlılar, öğrenciler nasıl geçecek? Araçların kaldırımlara park etmemesini ve scooterların elektrik direklerine bağlanmamalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Kaldırımlar işgal altında"
Kültür Mahalle Muhtarı Erol Zeybekoğlu, mahallede 38 bine yaklaşan nüfus olduğunu belirterek, birçok ilçeden büyük olduklarını kaydetti. Mahallenin adının "Kültür" olmasına rağmen kültürlükten çıktığının altını çizen Zeybekoğlu, "Kaldırımların yapılış şekli mi yoksa insanların yaşam şekli mi diyelim bilemiyoruz. Kaldırımlara park etmiş çok sayıda araç var. Biz görme engelli olmadığımız halde kaldırımlardan yürüyemiyoruz. Araç yoluna inip tehlikeli yürüyüş yapıyorum. Engellilerimiz bu kaldırımları nasıl kullanacak? Kaldırımlara park eden araçlardan dolayı çok mağduruz, mahalle neredeyse felç oldu. İlkokula giden öğrencilerimiz yoldan gidiyor. Kaldırımlarımız resmen işgal altında. Bu şekilde yürünmez” dedi.

Denetim istiyorlar
Cezalarında caydırıcı gelmediğini ifade eden Zeybekoğlu, birkaç gün sıkı bir denetim olsa bir bilinç oluşturabileceğini kaydetti. Zeybekoğlu, kaldırımları işgal eden scooter ve otomobillerden dert yandıklarını dile getirerek, yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi.

Kaldırımı kullanamıyor
Kaldırımı kullanmayan ilkokul öğrencisi Ömer Berat Çürük, "Çok zor yürüyoruz, çantamız da olunca sıkışıyoruz, geçemiyoruz. Otomobil yolundan geçmek zorunda kalıyoruz, yolda da arabalar oluyor. Kaldırımlara park etmesinler, biz geçemiyoruz sıkışıyoruz okula geç kalıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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