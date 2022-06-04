Antalya'da orman yangını

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT, (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarında ormanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da müdahale ettiği yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-06-04 18:35:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.