İstediği parayı alamayınca duvara tuvaletini yapıp, muhtarlığı dağıttı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirtilen B.G. (24), istediği parayı muhtar Muazzez Kaval'dan (59) almayınca sinirlenip, duvara tuvaletini yaptı. Saksıları kıran, araya giren kadının koluna vurup, yaralayan B.G., biber gazıyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan B.G., mahalle muhtarı Muazzez Kaval'dan para istedi. Yanında para olmadığını belirten Kaval, daha sonra verebileceğini söyledi.

Dışarı çıkan B.G. ise muhtarlığın duvarına tuvaletini yaptı. Tekrar içeri giren B.G.'yi uyaran Kaval, kameraların kayıtta olduğunu belirtti. Kaval'ın bu sözüne sinirlenen B.G., muhtarlık önündeki çiçek saksılarını devirip, sandalyeleri fırlattı. Daha sonra bayrakların takılı olduğu ipleri koparan B.G, yere attı. B.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan Sunay Yiğit adlı kadının da koluna vurdu.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede muhtarlığa gelen ekipler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri B.G.'yi gözaltına aldı. Ekip aracını da tekmeleyen B.G., polis merkezine götürüldü.

Gözyaşı döken muhtar Muazzez Kaval, şikayetçi olduğunu belirterek, "Kendisi mahallenin çocuğu. Para istedi. Üzerimde para olmadığı için 'Yok' dedim. Gidip, muhtarlığın duvarına çişini yaptı. Ben de kameraların kayıtta olduğunu söyledim sonra her yeri dağıtıp, muhtarlığa zarar verdi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-06-09 14:10:46



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