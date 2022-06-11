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ALKÜ’de kepler havalandı Mezunlar Derya Uluğ konseriyle doyasıya eğlendi

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), 20212022 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Üniversite yolunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, törenin ardından Derya Uluğ konseriyle eğlenceli anlar yaşadı.

ALKÜ’de kepler havalandı Mezunlar Derya Uluğ konseriyle doyasıya eğlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), 20212022 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Üniversite yolunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, törenin ardından Derya Uluğ konseriyle eğlenceli anlar yaşadı.
ALKÜ, 20212022 Öğretim Yılını tamamlayarak mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Konaklı Şehir Stadyumunda düzenlediği tören ile ALKÜ, 2 bin 291 mezun öğrencisini coşku ve gururla uğurladı. Törenin ardından gerçekleştirilen Derya Uluğ konserinde öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi.
Törende üniversite yolunu birincilikle tamamlayan ALKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisi İrem Alıç, tüm mezunlar adına yaptığı hitapta; “Üniversitemiz genç bir üniversite olmasına rağmen misyonu, vizyonu, yönetimi ve yetiştirdiği gençlerle, inanıyorum ki kısa süre içerisinde ülke içinde de ülke dışında da ülkemiz için varlığını daha da hissettirecektir. Bu üniversitenin bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi.

“Uzun bir aradan sonra hep birlikte bu gururu yaşıyoruz”
Mezun olan öğrencilerine hitaben duygusal bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Bugün burada, aydınlık geleceğimizin yarınları olan çok kıymetli öğrencilerimizi mezun etmenin mutluluğunu, sevincini, heyecanını ve haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.” Sözleriyle konuşmasına başladı. Rektör Kalan devamında; “Çok özel bir coğrafyada yaşamanın, öğrencilerimizin Üniversite kazanımlarına katkı sunduğunu memnuniyetle vurgulamak isterim. 800 yılı aşkın sürede esaret altına girmeksizin aralıksız Türk İslam Medeniyetine yurt olmuş Alanyamız sadece doğal güzelliklere değil, yüzyıllar ötesinden damıta geldiği ilim, irfan sanat birikimine sahip güzide bir vatan toprağıdır. Üniversitemizin adında Alanya’nın ve fatihi Alaaddin Keykubat’ın bulunması, yenilediğimiz köklü kimlik sahibi logomuzla varlık gerekçemizi de yansıtmaktadır. Bu vesileyle üniversitemizin kurulma iradesini gösterip kurumsal kimliğini güçlendirmek adına bizlere yol göstererek güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Üniversitemizin kuruluşundan bugününe değin adının verilmesi de dâhil olmak üzere eksik etmediği destekleri ile daha sağlam adımlarla evrensel ölçekte ilerlememize katkı sunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Beyefendi’ye şahsım ve 16 bin kişilik ALKÜ Ailemiz adına gönülden teşekkürümü arz ediyorum. Yine bu süreçte sürekli yanımızda olarak Üniversitemize, özellikle de öğrencilerimizi desteğini eksik etmeyen Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e, Konaklı Kongre Kültür Merkezimizin yenilenerek kullanıma kazandırılmasındaki destekleri başta olmak üzere Üniversitemize katkılarından dolayı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Şahin’e, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri ile çok sayıdaki destekçimize de hassaten gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

“ALKÜ, Alanya için bir değerdir”
ALKÜ’nün yedi yıla sığdırılması güç maddi yapılanmalar, güçlü akademik kadro, yetkin idarî yapılanma, nitelikli ön lisanslisansyüksek lisans ve doktora programları ile bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında uluslararası tecrübeye ve millî gurur kaynağımızı oluşturan onlarca başarılara imza atma rüştünü ispat etmiş bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Kalan, “Üniversitemiz; şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için bir değerdir. Bu değerin yükselmesi ise hepimizin görevi ve gururu hükmündedir” diye konuştu. Mezun olan öğrencilerine de açıklamalarda bulunan Rektör Kalan, “Mezunlarımızla aramıza fizikî mesafe girse de gönül birlikteliğimiz ile mezun takip sistemimiz ve bilişim altyapımız ile yan yana, omuz omuza çalışıp üretmeye devam edeceğiz” dedi.
“Elde ettiğimiz başarılar çalışma şevkimizi arttırıyor”
ALKÜ’nün elde ettiği başarılardan da bahseden Rektör Kalan; “Üniversitemizin farklı fakültelerinden hocalarımızın, dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversitelerden ve bilim enstitülerinden aldıkları uluslararası ödüller sadece Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin değil Türk Bilim Dünyasının da göğsünü kabartıyor. Köklü üniversitelerimizin bir öğrenci gönderdikleri Tokyo Olimpiyatları’nda ALKÜ’lü 3 öğrencimizin ay yıldızlı forma ile başarıları bu bayrak uğruna varlığımızı adamış olmanın hazzını ve gururunu perçinliyor. Öğrencilerimizin sağlık, mühendislik, spor, sanat, gastronomi ve turizm alanında aldıkları ulusal ve uluslararası ödüller ise, bilim insanı olmanın yanında birer eğitimci olarak da doğru yolda olduğumuzu teyit ederken çalışma şevkimizi artırıyor” diye konuştu.

“En büyük pay siz değerli ailelerimize aittir”
Velilere de hitap eden Rektör Kalan; “Bizlere emanet ettiğiniz öğrencilerimizin yaşadıkları güzellikleri ve bu güzelliklerle bezeli öğrenim sürecini taçlandıran mezuniyet törenimizi yaşayabilmemizdeki en büyük pay siz değerli ailelerimize aittir. Her birini birer Türk bayrağı addettiğimiz mukaddes geleceğimizin mimarı evlatlarınız için çok emek harcayıp, hayatlarınızdan büyük fedakârlıklarda bulunduğunuza eminim. Eğitime, bilime, ülkesine önem veren nitelikli bireyleri bu topraklara kazandırma noktasında, emin olunuz ki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin tüm idari ve akademik personeli aynı hassasiyetle emek ve yürek verdiler. Bu vesile ile kendilerine de siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Alanya bir eğitim şehirdir”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise “Türkiye'nin dünyaya açılan bir turizm şehri olan Alanya’mızda Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin kurulması, gelişmesi ve günden güne katlanarak büyümesi ile Alanya artık bir eğitim şehri oldu. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü 800 yıldır Türk İslam şehri olan Alanya aynı zamanda ilimin ve sanatın da merkezi olmuştur. Bizler üniversitelerimizin şehre ekonomi katkısının yanında, ilim irfan ve entelektüel katkısına talibiz ve bu yolda da üniversitelerimizin destekçisi olmaya öğrencilerimiz ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Üniversitelerimizle geleceğe umutla bakıyoruz”
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de törende yaptığı konuşmada; “Alanyamız, tarım ile turizm ile bilimi ile sanatıyla her geçen gün ilerliyor. Ancak bir kentin ilerlerken olmazsa olmazlarının en başında, o kentteki bilimsel ve akademik ortamın geliştirilip kentle birlikte bütünleşerek geleceğe dönük faaliyetler ve projeler üreten akademinin hazır olmasıdır. Bizler çok şanslıyız ki Alanya olarak hem Alanya Hamdullah Emin Paşa hem de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile beraber geleceğe dönük umutla bakıyoruz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ne yazık ki mezuniyet töreni 2 yıldır gerçekleşemiyordu. 2 yıllık pandemi sürecinden sonra öğrencilerimiz ile birlikte güzel bir ortamda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de böyle değerli bir üniversiteden mezun olarak, memleketimizin dört bir yanına dağılarak, hem kendiniz için hem aileleriniz için hem de memleketimiz için faydalı işler yapmaya devam edeceksiniz. Hangi meslek yaparsak yapalım, o mesleği en iyi şekilde hakkını vererek yapalım. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.

Derya Uluğ mezunlara unutulmaz gece yaşattı
ALKÜ 20212022 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreninin ardından sahne alan pop müziğin popüler isimlerinden Derya Uluğ, birbirinden güzel şarkılar söyleyerek, öğrencileri ve ailelerini doyasıya eğlendirdi. Türkiye’de en çok dinlenen ve pop şarkı listelerini kasıp kavuran şarkıları seslendiren Uluğ’un şarkılarını öğrenciler hep bir ağızdan söyledi. Gece boyunca hem eğlenceli hem duygusal parçalar söyleyen Uluğ, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Mezun olan öğrencilere diplomalarının takdim edildiği törene, ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Alper Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kurum ve dernek yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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