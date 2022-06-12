Kepez’in Nasreddin Hoca Kreşlerine “Yeşil Bayraklı Okul” unvanı

8. Antalya EkoOkullar Çevre Şenliği Dokumapark’ta gerçekleştirildi. Şenlikte, Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri de yeşil bayrakla ödüllendirilerek, EkoOkul (Çevreye duyarlı okul) ünvanı aldı.

Kültür ve sanat adası Dokumapark, 8. Antalya EkoOkullar Çevre Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Eko Okulları ve Kepez Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 8. Antalya EkoOkullar Çevre Şenliği, çevre bilinciyle büyüyen çocukları bir araya getirdi. Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan şenlikte çocuklar öğrenirken, eğlenme imkanı buldu.

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi modern dans, Altınyaka Koleji İlkokulu Zumba, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri de ritim ve beden perkisyon gösterisiyle şenliğe renk kattı. Antalya’da yeşil bayrak ödülü almaya hak kazanan EkoOkullara da bayrakları törenle teslim edildi. Kepez Belediyesi’nin Antalya’nın en çok talep gören Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri de yeşil bayrak almaya hak kazandı.

8. Antalya EkoOkullar Çevre Şenliği’ne katılan Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy da, gelecek nesillerin çevre bilinciyle büyümesine katkı sunan eğitimcilere ve çevreye duyarlı yetişen çocuklara teşekkür etti. Dokumapark’ta düzenlenen 8. Antalya EkoOkullar Çevre Şenliği’nde çocuklar oyun parkurlarında doyasıya eğlenme imkanı buldu.

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