Mayıs ayında en fazla şirket kurulan 3. il Antalya Antalya’da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 244 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Mayıs ayında en fazla şirket kurulan üçüncü il, 607 şirket ile Antalya oldu.

İstatistiklere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı. Antalya’da ise Mayıs ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 244 artarak 607’ye ulaştı. Antalya bu sayıyla, 3 bin 683 şirketle zirvede yer alan İstanbul ve 766 şirketle ikinci sırada yer alan Ankara’nın ardından en fazla şirket kurulan üçüncü il oldu.

Mayıs ayında Antalya’da 2 kooperatif ve 58 gerçek kişi ticari işletmesi de kurulurken; 39 şirket ve 2 kooperatif de tasfiye edildi. Bunların yanı sıra 62 şirket, 4 kooperatif ve 38 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.



Antalya’da OcakMayıs dönemi istatistikleri

2022’nin ilk 5 ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı. Bu dönemde Antalya’da toplamda 2 bin 749 şirket, 18 kooperatif ve 309 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Kurulan şirket sayısında Antalya, OcakMayıs döneminde Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından 4’üncü sırada yer aldı.

Kentte bu 5 aylık dönemde 249 şirket ve 16 kooperatif tasfiye edilirken; 228 şirket, 12 kooperatif ve 354 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Geçen yılın aynı dönemine bakıldığında; Antalya’da kurulan şirket sayısının yüzde 50’ye yakın bir oranda, kapanan şirket sayısının ise yüzde 109 arttığı görüldü.

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