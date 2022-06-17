Çiftçiye ve üreticiye destek için 6 köy pazarı açıldı

Kepez’de Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerindeki 6 kapalı köy pazarı, Odabaşı Mahallesi’nde düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete girdi.Toplu açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her açılışın ayrı bir heyecan verdiğini dile getirdi.



6 mahalleye 6 pazar

Köy pazarlarını neden amaçladıklarını anlatan Başkan Tütüncü, “Köylerimizin pazar yeri ihtiyaçları vardı. Burada yerleşik olan hemşehrilerimiz çok uzaklara gitmeden haftanın bir günü ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlardı. Artık insanlar hafta sonları doğayla buluşmak istiyorlar. Bizim köylerimizde Antalya’nın güzel sayfiye yerleri haline geldi. Artık pandemi döneminde insanlar Akdeniz’in dingin ve sakin köylerini talep ediyorlar. Bu bölgede zeytin yetişiyor, zeytinyağı ve hanım efendilerin yaptığı ürünler, organik sebze ve meyveler oluyor. Bunu pazarlara çıkarsak, bundan hem köylü kazansa, hem şehirli faydalansa fenamı olur? İşte bu düşüncelerle yola çıkarak, 6 köyümüze 6 köy pazarı kazandırdık. Bu pazarlar haftanın 2 günü hemşehrilerimize fayda sağlayacak. Düğünler, mevlitler, taziyelerin yanı sıra burası köyün bir buluşma mekânı haline de gelecek. Bu yanıyla da son derece önemli eserler oldu” dedi.



İlçeye 13 yeni pazar geliyor

Birçok mahallenin kapalı pazar ihtiyacının bulunduğunu belirterek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, yeni pazar kararlarının önümüzdeki günlerde Kepez Belediye meclisince alınacağını söyledi. Yeni pazarların hem sosyalleşme hem de mahallelere değer katması anlamında çok önemli olduğunu da belirten Tütüncü, bu çalışmaların Kepez Belediyesi, Antalya Pazarcılar Odası ve Antalya Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Odası ile en güzel şekilde gerçekleştirileceğini ve 13 yeni pazar alanının ilçeye kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Odabaşı Mahallesi’nde düzenlenen toplu açılış törenine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Antalya Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından dualarla Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler Mahallelerindeki 6 köy pazarı hizmete girdi.

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