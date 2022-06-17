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Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocuklarla doldu Tatillerinin ilk saatlerinde bol bol yüzen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

İHA

Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocuklarla doldu Tatillerinin ilk saatlerinde bol bol yüzen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

Antalya’da eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnesini alan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline koştu. Tatillerinin ilk saatini denizde bol bol yüzerek geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Turizmin başkenti Antalya’nın sahillerinde tatilcilerin yanı sıra karnelerini alan çocuklar yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının 60 derece ölçüldüğü kentte bugün öğle saatlerine yaklaşırken karnelerini alan çocuklar, soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Tatillerinin ilk saatlerini denize girerek geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

“Karnemi aldım, denize geldim”
6. sınıfa geçtiğini belirten Çınar Canyüksel, “Karnemi aldım hemen denize geldim. Tatilde Ankara’daki köyümüze gideceğiz. Sahile annemle birlikte geldim” dedi.
Lise 1. sınıfa geçen 14 yaşındaki Numan Arslan, “Takdir aldım. Karneden sonra ilk işim denize gelmek oldu. Deniz çok güzel, su sıcak” diye konuşurken, yine lise 1. sınıfa geçen Bedirhan Gülger de karne sonrası denize gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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