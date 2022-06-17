Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te yıl sonu coşkusu yaşandı. Yeşilpark Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte minikler hem yılın yorgunluğunu attı hem de koreografilerini kendilerini izleyen velileri için sergiledi.

Antalya’nın ilk, Türkiye’nin ise örnek projeleri arasında yer alan 7 ülke ile ortaklaşa yürütülen Avrupa Birliği “Eco Farm Kindergartens” (Ekolojik Çiftlik Kreşleri) projesine seçilen Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te yıl sonu gösterisi düzenlendi. Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler ve velilerin katıldığı etkinlikte Ekolojik Kreş öğrencilerinin yaptığı gösteri ve şovlar izleyenleri adeta büyüledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç şehir dışında olması nedeniyle yıl sonu gösterisine katılamazken, öğrenciler ve ailelerine bir mesaj gönderdi. Başkan Genç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gençler yetiştirmek için çalışan öğretmenlerime, siz değerli öğrencilerime ve saygıdeğer ailelerine en içten selamlarımı yolluyorum. Aranızda olamadığım için çok üzgünüm, ancak kalbim sizinle” dedi.

Ekolojik Kreş öğrencileri aylardır hazırlandıkları dans gösterileri, ünlü sanatçıların kostümleriyle onların eserlerini seslendirmeleri büyük alkış aldı. Yıl sonu gösterisi Kültür Salonunda büyük bir heyecanla devam ederken fuaye alanında da miniklerin yıl boyunca yaptığı eserler ailelerinin beğenisine sunuldu. Törenin ardından Başkan Yardımcısı Mehmet Duman mezun olan 5 yaş sınıflarını karnelerini verdi. Miniklerin kep atmaları ve hep bir ağızdan seslendirdiği 10’ncu Yıl Marşı ile gösteri başladığı gibi büyük bir coşkuyla sona erdi.

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