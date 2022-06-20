ALTİD Başkanı Sili’den tatilcilere “Erken rezervasyon ev güvenilir site” uyarısı 2022 yılı 42 milyon turist hedefi aşılacak

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Temmuz ayında tatile çıkmak isteyen vatandaşlar mutlaka rezervasyon yaptırmalı ve güvenilir sitelere rağbet göstermeli” uyarısında bulundu.

Okulların tatile girmesi ve sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte yerli turistlerin önünde tatil planlarını gerçekleştirmek için bir engel kalmadı. Aileler, çocuklarının ve kendilerinin yıl boyunca yaşadığı sınav ve iş stresinden uzaklaşmak için otellere akın etti. Pandemi nedeniyle de vatandaşların tatile hasret kaldığını belirten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Haziran ayının ortasından itibaren otellerdeki doluluk oranları son 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yerli turistler bölgemizdeki her cebe, her bütçeye uygun tatil olanakları sayesinde pandeminin etkilerini üzerlerinden atabilecek” şeklinde konuştu.



“Temmuz ayında oteller tam kapasite”

Temmuz ayı rezervasyonlarının tükenmeye başladığının altını çizen Sili, “Haziran ayında otellerin tamamı dolmasa da, Temmuz ayında tatil bölgelerinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Şu anda önümüzdeki ay için yapılan rezervasyonlar ile otellerde boş yer bulmak zorlaştı. Tatile Temmuz ayında gitmek isteyen ve rezervasyon yaptırmayan vatandaşlar otellerde yer bulma sorunu yaşayabilir. İnternet web siteleri üzerinden rezervasyon yaptıracaklar vatandaşlarımız mutlaka güvenilir siteleri tercih etmeliler” dedi.



Yabancı turistin tercihi Türkiye

Pandemi öncesi döneme göre yabancı misafirlerin Türkiye’ye daha fazla talep göstermeye başladığını söyleyen Sili, “Özellikle İngiltere ve Avrupa’nın rezervasyonları pandemi öncesine çok ciddi oranda artış gösterdi. En çok rezervasyon yapan ülkeler ise İngiltere, Almanya, Polonya ve Hollanda oldu. Önceki yıllara kıyasla tatil için ülkemizi az tercih eden Asya ve Amerikalı turistlerin rezervasyonları da artış gösterdi” diye konuştu.



2022 turizm hedefi aşılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı turizm hedefinin 42 milyon turist, 35 milyar dolar olduğunu hatırlatan Sili, “Bu hedef fazlasıyla aşılacak gibi duruyor. Türkiye’nin turizm çeşitliliğinin reklamları dünya çapında 200 ülkede yapılıyor ve devam edecek. Tanıtım ve reklam anlamında hem sosyal medyada hem de yerinde çalışmalar çok fazla. Türkiye’nin güzelliklerini görenler zaten rezervasyonlarını yaptırıyor” ifadelerini kullandı.

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