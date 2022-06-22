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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Barışa evet” sloganıyla yoga yaptılar

İHA

“Barışa evet” sloganıyla yoga yaptılar

Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi iş birliğiyle, ‘Dünya Yoga Gününde HayatPark’ta Barışa Evet Diyoruz’ sloganıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü çerçevesinde HayatPark’ta yogaseverleri bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. 7’den 77’ye yüzlerce kişinin katıldığı yoga günü kutlama programı, açılışın ardından kahkaha yogasıyla başladı. Yoga eğitmenleri Aylin Önder Tortop ve Yogaddin eşliğinde yapılan kahkaha yogasında, yogaseverlerin dakikalarca kahkahalarla gülmeleri ve alana kurulan mandala çalışmasında çocukların çizdiği rengârenk resimler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kahkaha yogasının ardından, Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhy, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Komiseri Şeyda Hordacı ile birlikte ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirdi. Hordacı’nın, sırasıyla ‘Hayat Sevince Güzel, Sev Kardeşim ve Sen Gidince Bak Neler Oldu’ şarkılarına hep beraber dans ederek eşlik eden yogaseverler, etkinliğin tadını doyasıya çıkardı.

“Barışa evet diyoruz”
Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhy, yoganın kelime anlamının, bir araya gelme ve birleşme olduğunu söyledi. Yoganın amacının, kişinin ruhsal ve bedensel dengesini sağlayarak huzur bulmasını sağlamak olduğunu belirten Vareldzhy, yoga yapan kişinin kendini tanımaya başladığını, kişinin kendini tanımaya başladıkça evrenin uyumunu yakalayacağını, yoganın temel felsefesinin de bu olduğunu belirtti. Vareldzhy, “Bu etkinliğin slogan ‘barışa evet diyoruz’. Amacımız, barış için meditasyon yapmak, bütün dünya çapında bütünleşmek’’ dedi. İnsanın kendisiyle barışık olması için yoga yapmasının gerektiğini aktaran Vareldzhy, “Dünya Yoga Günü kutlu olsun. Barışa evet diyoruz ve bütün dünya ile bütünleşmeyi diliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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