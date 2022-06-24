Kimlikle Türkiye'ye gelen ilk Norveçli tatilini Alanya’da yapıyor Pasaportsuz vizesiz kimlikle Türkiye’ye giriş yapan ilk Norveçliden, Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan tek taraflı kimlikle giriş protokolünün ardından yurda ilk giriş yapan Norveçli, tatilini Alanya’da yapıyor. Kimlikle giriş protokolü başlamadan ülkeye giriş yapan ve sorun yaşayan Norveçli, Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan protokol ile tek taraflı kimlikle giriş dönemi duyuruldu. Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanındı. Norveç Dışişleri Bakanının açıklamalarından sonra Türkiye seyahati planlayan 20 yaşındaki Henrik Hippe Kristiansen, kimlikle yurda giriş yaptı. Türkiye’ye gelen Kristiansen kimlikle ülkeye giriş yapan ilk Norveçli oldu. Tatil için Alanya’ya gelen Kristiansen kenti çok sevdiğini ve tekrar gelmeyi düşündüğünü söyledi.

Yasal süreç başlamadan Türkiye’ye gelen Kristiansen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri ile sürecin hızlandığını söyledi. Başından geçenleri anlatan Henrik Hippe Kristiansen, vizesiz ve pasaportsuz ilk defa seyahat ettiğini söyledi. Süreç başlamadan kimlikle geldiği için yaşananları anlatan ve Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür eden Kristiansen, “Kimliğimle giriş yaptığımda polis tarafından durduruldum. Kimlikle giriş için yasal süreç henüz başlamıştı. 2 gün boyunca arkadaşlar tarafından misafir edildik. Bu süreçte ben son derece rahattım. Türk polisi bana çok iyi davrandı. Süreç boyunca durumum hakkında pozitif konuşmalar geçti. Bu süreçte Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat ilgilenmesiyle pasaportsuz Türkiye’ye giren ilk Norveçli olmam sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Ben bu sürecin başlamadığını bilmiyordum. Ancak Türk tarafının benimle ilgili süreci hızlıca çözmesiyle giriş yaptım” dedi.

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