Konyaaltı’nda “Yaza Merhaba” konseri

Antalya Barosu ile Konyaaltı Belediyesi’nin iş birliğinde Yaza Merhaba konseri düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Antalya Barosu’nun Yaza Merhaba Konserleri 2324 Haziran tarihlerinde HayatPark’ta yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl ilki düzenlenen konserlerin ilkinde İzmir Barosu Değişik İş ve Antalya Full House Band sahne aldı. Coşkulu geçen Yaza Merhaba Konserleri’nin ikinci gününde ise Suça Sürüklenen Çocuk ve Özkan Şenyurt zengin repertuvarlarıyla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.



Kadın cinayetlerine vurgu

Etkinliğin ilk gününde vatandaşlarla birlikte konseri yerinde takip eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden kadın cinayetlerine ve sonrasında gerçekleşen hukuki kararlara vurgu yaptı. Başkan Esen, ‘’Gencecik kızlar katlediliyor. Olur, olmaz haksız tahrik indirimleri uygulanıyor. Olur, olmaz tavırlar, tutumlar, açıklamalar gerçekleşiyor. Yapanların umurunda mı? Değil. Ama sizin umurunuzda. Siz onların korkulu rüyalarısınız. Bilin bunu’’ dedi.



“Bizim adımız avukat”

Avukatların korkmadan, yılmadan hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Esen, ‘’Niye sindiremedik avukatları? Niye bastıramadık, niye korkutamadık? Korkutamazsınız. Bizim adımız avukat ve serbestiz. Serbest avukatız. Hiçbir yönden size bağlı değiliz. Çünkü biz biliyoruz ki eğer hukuk varsa bizim mesleğimiz yaşar. Eğer hukuk varsa, avukatlar saygın bir meslek grubu olarak yollarına devam eder’’ şeklinde konuştu.



“Yaktık ışıkları geliyoruz”

Bir meslek örgütü olan baronun çok fazla siyasete girmeden her zaman insan haklarının, hukuk devletinin ve çağdaşlığın yanında olması gerektiğini belirten Esen, ‘’Her zaman Ulu Önder Atatürk’ün izindeyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Daha önce Hüseyin Geçilmez Başkanımızla katıldığım bir toplantıda da söylemiştim, korkmadık, korkmayacağız. Siz korkun. Yaktık ışıkları geliyoruz. Hiçbir yeri karanlık bıraktırmayacağız” dedi.

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