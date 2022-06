Başkan Böcek: “Her zaman esnafımızın yanındayız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) 20. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Adlıhan Dere’ye hayırlı olsun diyerek, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birliğin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Böcek, AESOB’un Antalya’da 95 bine yakın üyesi olan en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, Genel Kurul’da üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden başkan seçilen Adlıhan Dere’yi kutladı ve görevinde başarılar diledi.



“Yanınızdayım” mesajı

Özellikle esnafın pandemi ile başlayan ve hala etkilerini sürdüren zor bir sürece girdiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Elimizden geldiğince yasa yönetmelikler doğrultusunda her zaman esnafımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Ulaşım sektöründe de sıkıntı oldu ve devam ediyor. Akaryakıt zammı esnafımızı zorluyor. Taksici esnafımız gibi sezonda 45 ay para kazanacak olanlar var. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar elimden geldiğince esnafımıza destek olmaya çalışıyorum. Ben dün de yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım” dedi.



Dere’den destek teşekkürü

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de esnaf ve sanatkârın her zaman yanında olan Başkan Böcek’e teşekkür etti. Dere, “Başkanımız bizim gururumuz. Bizim kendisine çok bir şey anlatmamıza gerek yok. Bizim halimizi bizden daha iyi biliyor, daha iyi yaşıyor. Bugüne kadar yapmış olduğunuz destek ve hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Başkan Dere, ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür plaketi takdim etti.

