Yaz mevsiminde burun estetiği yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek: “İki ay kadar şapka ve güneş koruyucu kremler kullanmalarını öneriyorum”

Yaz mevsiminde de burun estetiği yaptırılabileceğini, sadece önerdikleri şeylerin değiştiğini belirten Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, “Özellikle ilk iki aylık zamanda şapka ve güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

Özellikle bahar aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte polen miktarının arttığını belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, “Sıcaklığın ilk arttığı aylarda polenler çok yoğun oluyor ve bu dönemlerde reaksiyonlar çok fazla oluyor. Biz de bunlara karşı tedbirli olmalarını öneriyoruz. Kişilerde ameliyatlardan sonra biraz daha hassasiyet olabiliyor. Hapşırma, kaşıntı, akıntı gibi sorunlar bir nebze daha fazla olabilir. Ameliyatın hemen sonrasında bu semptomların ortaya çıkması iyileşme döneminde hastayı daha çok yorabileceği için ilaçlarla araya girmeyi uygun görüyoruz” ifadelerini kullandı.



Ne kadar süre sonra yüzebilir

Yaz mevsiminde burun estetiği işlemini yaptıran kişilerin yaklaşık bir ay sonra yüzmesinde bir sakınca olmadığını belirten Dilek, “Ameliyattan yaklaşık bir ay sonra deniz için izin verebilirken, havuz için iki ay sonra izin verebiliyoruz. Çünkü havuzdaki mikroplu sular nedeniyle enfeksiyon kapma riski var ama deniz için bu kadar uzun bir süreye gerek yok yaklaşık bir ay sonra yüzmeye izin verebiliyoruz. Deniz suyunun tuzlu olmasının avantajı var, sudaki mikropların yok denecek kadar az olması ve bizim yıkama işlemlerinde de benzer solüsyonlar kullanmamızdan dolayı bir sakınca yok” dedi.



“İki ay kadar şapka ve güneş koruyucu kremler kullanmalarını öneriyorum”

Özellikle günlük yaşamda güneşe maruz kalınmasının iyileşme süresine etki edebileceğini belirten Dilek, “Güneşin bazı zararları var. Özellikle yara izleri konusunda sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle ilk iki aylık zamanda şapka ve güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Doğrudan güneş ışığının olması yara izleri için sıkıntıya yol açar. Hastalarımızın bu konudan kaçınmasını öneriyoruz. Güneş herkes için her zaman zararlı ama doğrudan güneşten korunmayı, ben kendi hastalarım için iki ay kadar şapka ve güneş koruyucu kremler kullanmalarını öneriyorum” dedi.

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