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Antalyalı kadınlar jimnastiği denize taşıdı, hem spor yaptı hem eğlendi Yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile hem spor yapıyor hem de oyun havası eşliğinde eğleniyor Kadınların dünyaca ünlü falezler altındaki etkinliği havadan da görüntülendi

İHA

Antalyalı kadınlar jimnastiği denize taşıdı, hem spor yaptı hem eğlendi Yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile hem spor yapıyor hem de oyun havası eşliğinde eğleniyor Kadınların dünyaca ünlü falezler altındaki etkinliği havadan da görüntülendi

Turizm kenti Antalya’da yaşları 20 ile 75 arasında değişen çeşitli meslek gruplarındaki kadınlar, denizde su jimnastiği ile hem form tutuyor hem de oyun havası eşliğinde eğlenceli vakit geçiriyor. Türkiye'de ilk kez denizde uygulanan su jimnastiğine kadınlar büyük ilgi gösterdi.
Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ çerçevesinde başlattığı su jimnastiğine her yaştan kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Yaşları 22 ile 75 arasında değişen çeşitli meslek grubuna mensup kadınlar, sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü falezlerin altındaki Konserve Plajı’na akın ediyor. Onlarca basamaktan inerek falezlerin denizle birleştiği noktadaki plaja inen ve Akdeniz’in mavi sularına ulaşan kadınlar, ilk önce karada ısınma hareketleri yapıyor. Kadınlar, Muratpaşa Belediyesi Su Jimnastiği ve Sabah Sporları Eğitmeni Ülker Pınar Aydın’ın ses sistemi üzerinden ulaştırdığı oyun havaları eşliğinde eğlenceli anlar da yaşıyor. Daha sonra kadınlar sabah sporuna denizde jimnastikle devam ediyor. Ülker Pınar Aydın’ın gösterdiği hareketleri büyük bir dikkat ve başarıyla yapan kadınlar, 1 saat boyunca suda tüm vücut bölümlerini çalıştırıyor. Kadınlar su üzerindeki halata tutunarak güvenli ve rahat bir şekilde gösterilen hareketleri başarıyla yapabiliyor. Falezlerin manzarası ve kadınların Akdeniz’in mavi sularındaki su jimnastiği dron ile de görüntülendi. Su jimnastiği etkinliğini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da bir süre takip etti.

"Su içinde hareketleri rahatlıkla yapabiliyoruz"
Su jimnastiğine katılan Yasemin Tanülkü, İstanbul’dan Antalya’ya taşındığını ve belediyenin özellikle kadınlara böyle bir imkanı sağlamasının önemli olduğunun altını çizdi. Belediyenin sağlıklı yaşam adına birçok spor faaliyetini yürüttüğünü dile getiren Tanülkü, “Doğal ortamda spor yapıyoruz, iyi nefesle dinç kalıyor ve hasta olmuyoruz. Herkesin bu olanaklardan yararlanması gerekiyor. Özellikle su jimnastiği çok faydalı. Antalya’da herkese uygun bir spor var. Jimnastik bize vücudumuzun her yerinin hareket etmesini, kalbimizi de fazla zorlamıyor, su içinde rahatlıkla hareketleri yapabiliyorsunuz. Yorulmuyoruz ama dinçleşiyoruz. Pandemi nedeniyle katılımda çekimserlik vardı ama bu yıl çok büyük ilgi var” dedi.

"Vücudumu aktif tutuyor"
Aktiviteye katılan Gülhanım Akyüz, “Kışın bu hareketleri havuzda yapıyoruz, yaz mevsimi gelince denize taşınıyoruz. Bu etkinliğe hep katılıyorum. Su sporları vücudumu hem aktif tutuyor hem de iyi nefes almamı sağlıyor. Belediyenin bu imkanlarıyla hasta olduğumu unuttum. Dünyanın en güzel yerinde bu etkinliği ücretsiz yapabiliyoruz. Bir saat boyunca çok faydalı bir aktivite yapıyoruz” diye konuştu.

"Deniz ve spor bir arada"
Etkinlikten çıkan Özlem Madenoğlu, “Havuzda yapılıyordu katılamıyordum, denizde olduğunu duyunca ben de faydalandım. Denizi çok seviyorum, böyle bir spor aktivitesi olunca çok daha güzel. Jimnastik hareketlerini suda rahatlıkla ve kolay yapabiliyoruz. Temmuz ayında denizde bu sporun yapılması çok önemli. Hem deniz keyfi hem de spor yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Hem eğlence hem spor"
Spor Eğitmeni Ülker Pınar Aydın, Muratpaşa Belediyesi’nin su jimnastiğinin kışın havuzda yazın ise denizde devam ettiğine değindi. 2 yılı aşkın süredir insanların pandemi nedeniyle evlere hapsolduğunu ve spor yapma imkanlarından yararlanamadığını dile getiren Aydın, “Şimdi bu etkinliğimizle kadınlarımız hem sinir streslerini denize bırakıyor hem de diledikleri gibi spor yapıyorlar. Bu yılın katılım çok fazla. İki plajımızda 300'ün üzerinde kayıtlı kadınlarımızla ve belirli saatlerde jimnastiğimizi yapıyoruz. Türkiye’de denizde su jimnastiği yapan ilk belediyeyiz. Mavi bayraklı plajlarımızda kadınlarımız spor ve eğlenceyi bir arada yaşıyor. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Önce karada ısınıyor, sonra denizde yorucu olmayan her yaşa uygun hareketleri yapıyoruz” dedi.
Su jimnastiğinin komşuluk ilişkilerine de katkı sağladığına vurgu yapan Aydın, “Her yaş grubundan katılımcımız var. Belirli yaştan sonra birçok kişinin çok fazla bel ve dizlerinde problemler olabiliyor. Suyun kaldırma gücüyle karada yapılmayacak birçok hareketi suda rahatlıkla yapabiliyorlar. Suyun pozitif bir enerjisi var. Aktivitenin ardından tüm kadınlarımız mutlu bir şekilde evlerine gidiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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