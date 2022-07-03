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Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangında kibrit kutuları bulundu Sabotaj ihtimali üzerine parmak izi çalışması gerçekleştirildi

İHA

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangında kibrit kutuları bulundu Sabotaj ihtimali üzerine parmak izi çalışması gerçekleştirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü. Yangının çıkış noktasında kibrit kutularının bulunması sabotaj olma ihtimalini akıllara getirdi.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımı ile ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangın çıkış noktasında bulunduğu değerlendirilen kibrit kutuları ise dikkatlerden kaçmadı. Kibrit kutuları yangında sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Yangında 200 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin konu ile ilgili savcılığa ve jandarmaya bilgi vermesinin ardından çıkış noktasında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeler devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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