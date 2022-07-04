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Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in sözleşmeleri uzatıldı

DHA

Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in sözleşmeleri uzatıldı


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor, futbolcuları Fernando Martins ve Güray Vural ile 1 yıl, kaleci Boffin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Ruud Boffin ile 1+1 yıllık anlaşırken, Güray Vural ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in sözleşmelerini de 1 yıl daha uzattı. Kırmızı-beyazlı ekipte,  Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yöneticiler Sami Güral, Fesih Tamince ve futbolcular katıldı.
Dış transferde Ömer Toprak, Soner Aydoğdu ve Alperen Uysal'ı kadrosuna dahil eden Fraport TAV Antalyaspor, iç transferlere de devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Güral Vural, Fernando Martins ve Boffin'in sözleşmeleri uzattı. Yeni sezon çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, "Mevcut kadroyu koruyup takıma yeni takviyeler yapıyoruz. Güray ve Fernando'nun 1 yıll kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin'le de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" dedi. Sami Güral, Haji Wright ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini, yeni transfer sürprizleri yapabileceklerini dile getirdi.
Antalyaspor'un gelecek sezon çok iddialı olacağının altını çizen Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Fesih Tamince, yeni transferlerin hayırlı olmasını diledi.
GÜRAY VURAL: İNŞALLAH DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİRİM
Sözleşmesini uzatan başarılı sol bek oyuncusu Güray Vural, "Antalyaspor'u, camiayı ailecek çok seviyoruz. Geçen yıl göstermiş olduğum performansın bu yıl daha iyisini inşallah gösteririm. Onun için buradayım. Her iki taraf için de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Daha önce A Milli Takıma katıldığına dikkat çeken Güray Vural, "Yine milli takım için mücadelemi vermeye devam edeceğim. Takdir hocamızın. Şu an gençleşme operasyonu var. Ben her zaman orası için mücadele vermeye devam edeceğim" dedi.
BOFFİN: ANTALYASPOR İLE BAĞIMI HİÇ KOPARMADIM
1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Belçikalı kaleci Boffin, "Antalyaspor ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi. Transfer döneminde Antalyaspor ile hiç bağını koparmadığına vurgu yapan Boffin, "Kulüple sürekli iletişim halindeydik. Tatilin ardından Antalyaspor'la yeni sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.
FERNANDO: BU SENE DAHA İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ
Konuşmasına Türkçe, 'Merhaba' diyerek başlayan Fernando Martins, "Kontratımı yenilediğim ve tekrardan Antalyaspor'da olduğum için mutluyum. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik, bu sene daha iyi bir sezon geçireceğimizden hiçbirimizin şüphesi yok. Kontratımı yenilerken de buna inancım rehberim oldu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
"BURADAKİ MİSAFİRLİK KARARIMDA ETKİLİ OLDU"
Transfer sürecinin gecikmesinin nedeni sorulan Fernando Martins, "Burada çok hızlı adaptasyon süreci yaşadım. Buraya geldiğim andan itibaren herkes beni evimde gibi hissettirdi. Buradaki bu misafirperverlik kararlarımda etkili oldu. Bu sene daha iyi sezon geçireceğimize inancım benim diğer teklifleri itip burayı seçmemde etkili oldu" karşılığını verdi. Konuşmaların ardından oyuncular yeni sözleşmelerini imzaladı ve Antalyaspor bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.3 OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı. 2017-18 sezonu devre arasında imza attığı Antalyaspor ile başarılı performans sergileyen 35 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin, geçen sezon 38 maçta forma giyerken 3 bin 450 dakika sahada kaldı. Geçen sezonun başında Gaziantep FK'dan transfer edilen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural, kırmızı beyazlılarla 36 lig, 4 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 41 maçta forma terletti. Vural, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 8 de asiste imza attı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların salona girmesi detay
Yönetici Sami Güral konuşma
Yönetici Fesih Tamince konuşma
Güray Vural konuşma
Kaleci Boffin konuşma
Fernando Martins konuşma
Toplu fotoğraf detay
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-07-04 15:02:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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