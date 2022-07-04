Alanya’da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı

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Antalya’da hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptıkları Orhan Y.’nin (22) kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Yapılan sorgulamada 7 ayrı dosyadan kaydı bulunan Orhan Y.’nin hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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