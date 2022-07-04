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Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor' (2)

DHA

Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor' (2)


'ALTIN KEMERİ ALIP BOYNUNA TAKACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ'
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek'in, yazları Korkuteli ilçesi Sülekler yaylasında yaşayan annesi Şerife Şimşek, oğlu altın kemeri alınca çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi. Şerife Şimşek, şöyle konuştu:
"Çok mutlu oldum. Oğlum giderken söyledi, 'Anne kemeri alacağım ve senin boynuna asacağım' dedi. Çok mutlu ve gururluyum. Bu yıl güreşlere çok sıkı hazırlandı. Sabah kahvaltısını, öğle ve akşam yemeklerini düzenli yedi. Etini, yumurtasını ve özellikle koyun yoğurdunu hiç eksik etmezdi. Bu sene Kırkpınar güreşleri için çok sıkı hazırlık yaptı. Ben evde olunca sadece onun yemek işleri ile uğraşırdım. Bu sene altın kemer için beklentimiz yoktu ama bize sürpriz yaptı ve altın kemeri aldı. Bana da söz verdi. 'Anne bu sene altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' dedi."
SPORA FUTBOLLA BAŞLADI, GÜREŞÇİ OLDU
Şerife Şimşek, oğlu Cengizhan'ın spora futbolcu olmak için başladığını belirterek, "Babası onu futboldan alıp güreşe yazdırdı. Spora çok cılız başladı. Biz onun beslenmesi için babası olsun, ben olayım, sürekli bakardık. Artık yoluna güreş yaparak devam etti" dedi.
'DEDESİNİN BIYIKLARINA ÖZENİRDİ'
Oğlu Cengizhan'ın dikkat çeken bıyıklarıyla ilgili, "Eşimin babası Kemal Şimşek'e bıyıkları için çok özenirdi. Bıyık bıraktı ve öyle kaldı" diyen Şerife Şimşek, "Beslenmede özellikle et ve kavurmayı sever. Etsiz yemek yemezdi. Etin yahnisini çok sever, yağsız pirinç pilavını severdi. Babası onu etsiz bırakmaz ve bir ayda 1-2 kuzu keser. Özellikle babası ona etlik civciv alıyor, Cengizhan kendi elleri ile onu besliyor ve büyütüyor, daha sonra kesiyor. Bu saatten sonra altın kemeri bırakmaması için dua edeceğiz. Gelecek yıl altın kemer için ben de Kırkpınar güreşlerine gideceğim" diye konuştu. (DHA)
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2022-07-04 17:22:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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