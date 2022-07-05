Antalya Tünektepe'de orman yangını

Tolga YILDIRIMAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin altında başlayan yangına, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle havadan helikopterle müdahale ediliyor. Küçük bir alanda etkili olan yangının helikopter müdahalesiyle kısa sürede söndürülmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAdem AKALAN
2022-07-05 17:47:35
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