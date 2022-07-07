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Görme engellilerin kampüs içi ulaşımlarını kolaylaştıracak web uygulaması Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden örnek proje

İHA

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencilerinin görme engelli bireyler için gerçekleştirdikleri kampüs içi mekânsal betimleme projesi web uygulaması olarak erişime açıldı.

Görme engellilerin kampüs içi ulaşımlarını kolaylaştıracak web uygulaması Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden örnek proje

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencilerinin görme engelli bireyler için gerçekleştirdikleri kampüs içi mekânsal betimleme projesi web uygulaması olarak erişime açıldı.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Doç. Dr. Nesrin Sönmez danışmanlığında görme engelli bireylerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için bir mekânsal betimleme projesi hazırladı. Özel eğitim öğrencilerinin kampüsteki belirli noktaları adım adım gezerek ortaya koydukları özverili çalışmasıyla elde edilen veriler sayesinde yerleşkelerin fiziksel erişilebilirlik nitelikleri, saat yönü ve adım cinsinden tarifleri http://eob.akdeniz.edu.tr:3000 adresinde görme engelli bireylerin hizmetine sunuldu.

Ziyaret öncesi zihin haritası oluşturabilecekler
Projenin web uygulamasını erişime açan ve aynı zamanda kendisi de bir görme engelli birey olan Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yardımcı Teknolojiler Ofisi Hizmetleri Sorumlusu Sarper Arıkan, “Uygulama ile herhangi bir görme engelli bireyin, üniversitemiz kampüsü içerisindeki fakülteler, idari ve sosyal alanları ziyaret etmeden evvel, rota planlamaları yapabilmelerini kolaylaştırmayı hedefledik. Körcül tarif de dediğimiz mekânsal betimleme ile görme engelli bireyler üniversitemizin giriş kapılarından belirlenen noktalara erişim öncesinde kafalarında nasıl bir rota takip edebileceklerini belirleyebilecekler” diye konuştu.

Cep telefonu uygulaması da hazırlanıyor
Görme engelli bireyler için zihin haritası oluşturmasının erişilebilirlik için önemini vurgulayan Sarper Arıkan, “Belirlenen web adresine girip adım ve saat yönü gibi kendilerinin kullandığı terimlerle oluşturulan tarifler ışığında zihin haritası oluşturabilecekler. Bu da onların daha rahat ve özgüvenli hareket etmelerine yardımcı olacaktır. Önümüzdeki dönemde çalışmamızı web uygulamasını yanında cep telefonu uygulaması olarak da erişime açmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin empati duyguları gelişti
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Sönmez ise “Bu proje ile eşit ve erişilebilir bir yaşamın herkes için küçük ama etkili çözümler ile sunulabileceğini göstermek istedik. Proje çerçevesinde öğrencilerimiz büyük bir zevk ve heyecanla çalıştılar. Proje esnasında öğrencilerimizin empati duygularının çok geliştiğini gözlemledim. Görme engelli bireyler ile karşılaştıkları zaman onlara hangi terimleri kullanarak ve nelere dikkat ederek bir yol tarifi yapabileceklerini de öğrenmiş oldular. Bu proje devamlılığı olan bir proje. Önümüzdeki yıllarda projemizin erişim noktalarını artırmayı ve güzergahları sürekli güncellemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Projeyi hazırlayan son sınıf öğrencileri Münir Aslan, Diyar Ekmekçi, Sümeyye Ataç, Emine Acar, Nezir Vesek, Meryem Aydemir, Merve Limoncu, Nilgün Bayramhan, Sezayi Yaşar ve Serkan Özdemir projeyi hazırlarken görme engellilerin yaşadıklarını daha iyi anladıklarını belirterek, bu konudaki farkındalıklarının arttığını ve empati duygularının geliştiğini, hayat boyu bu tür projelerde yer almak istediklerini ve öğrenci arkadaşlarının bu projeyi önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceklerine inandıklarını dile getirdiler.

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