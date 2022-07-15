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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokumapark müzelerine 1 milyon ziyaretçi

İHA

Dokumapark müzelerine 1 milyon ziyaretçi

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren en önemli sanayi devleri arasında yer alan tarihi Antalya Dokuma Fabrikası yerleşkesine kurulan farklı konseptlerdeki 5 müze, açıldığı günden bu yana 1 milyon 193 bin 772 ziyaretçiyi ağırladı.
Kepez Belediyesi’nin Dokumapark projesiyle halkın kullanımına kazandırdığı eski Antalya Dokuma Fabrikası yerleşkesi, kütüphaneden bilim merkezine, farklı konseptlerde kurulan müzeleriyle adeta kültür sanat adasına dönüştürüldü. Dokumapark projesi adıyla kent parkı olarak düzenlen ve tarihi dokusu korunan kültür sanat adası, her gün yüzlerce ziyaretçiye kapılarını aralıyor. Dokumapark, Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi, Kepez Açık Hava Müzesi ve Nostaljik Araçlar Müzesi olmak üzere 5 Müze, 1 milyon 193 bin 772 ziyaretçiye kapılarını araladı.

Anadolu Oyuncak Müzesi
Oyuncakların dünyası Anadolu Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Kepez Belediyesi’nin Dokuma Fabrikası’nın kreş binası olan yapıyı düzenleyerek Antalyalılara armağan ettiği müze, 2017 yılında ziyaretçilerine kapılarını araladı. Bünyesinde 13 binin üzerinde oyuncak barındıran müzede, oyuncaklar 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenleme ile sergileniyor.

Nostaljik Araçlar Müzesi
DokumaPark’ta yer alan Nostaljik Araçlar Müzesi’nde Türkiye’nin ilklerinden yerli otomobil ‘Devrim’ ile Vecihi Hürkuş’un yaptığı tayyare K6’nın replikası da bulunuyor. İlyas Salman’ın başrol oynadığı Çiçek Abbas filmindeki minibüs, Ferdi Tayfur’un ‘Her Şeyim Sensin’ filminde kullandığı otomobil, İstiklal Caddesi’nin sembolü nostaljik tramvay, Volkswagen’in ilk efsane minibüsü VW Kombi, Desota Diplomat aracı gibi tarihe tanıklık etmiş bir çok araç bulunuyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi
Antalya ve Dokuma Fabrikası’nın hatıralarını yaşatan Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde, kentin önemli değerleri ve hikâyeleri anlatılıyor. Eski Dokuma Fabrikasının idari binasında yer alan müze, engelsiz ve aynı zamanda doğa dostu özelliklere sahip. Toplamda 2 bin metrekare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konuklara sesli rehber eşliğinde 8 dilde müzeyi gezme imkânı sunuluyor.

Anadolu Şehitler Müzesi
Tarih boyunca bu topraklarda şehit olmuş tüm kahramanların birlikte yâd edildiği Türkiye’nin ilk şehit müzesi olan Anadolu Şehitler Müzesi, 25 farklı konu başlığı, 3 diorama, 1 şehit evi canlandırmasıyla yüzlerce objeyi barındırıyor. Müzede; savaş kazılarından elde edilen tarihi objeler, savaş malzemeleri (top, mayın, kılıç, tüfek, mermi, tabanca, el bombası, süngü), şehit ailelerinin bağışladığı, şehitlere ait malzemeler, özellikle son kez kullandıkları ve üstüne kokuları sinen elbiseleri ve bir şehide ait oda bulunuyor.

Kepez Açık Hava Müzesi
Anadolu medeniyetlerinin eşsiz mimari eserlerinin 25’te 1 oranında küçültülerek sergilendiği Dokumapark’taki Kepez Açık Hava Müzesi’nde; Anıtkabir, İstanbul Haydarpaşa Garı, Konya İnce Minareli Medrese, İstanbul Soğukçeşme Sokağı, Konya Karatay Medresesi, Sivas Gökmedrese, Konya Mevlana Dergahı, İzmir Artemis Tapınağı, İzmir Selçuk İsa Bay Cami, İzmir Meryem Kilisesi gibi çok kıymetli 84 eser bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Konyaaltı Sahilini Düzenleme Projesi’ çerçevesinde tahliye etme kararı aldığı Minyatür Kent Parkı Alanı (Minicity), Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün girişimleriyle Dokumapark’a kazandırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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