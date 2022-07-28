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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ameliyatı için düğünün ertelenmesini istemedi, kızı hastanede gelinlikle ziyaret etti

DHA

Ameliyatı için düğünün ertelenmesini istemedi, kızı hastanede gelinlikle ziyaret etti


ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 3 ana damarı tıkalı olan kalp hastası Selami Dikilitaş (65), baypas ameliyatı olunca kızının düğününe gidemedi. Kızı İzel Dikilitaş Ulutürk (29) ile damadı Ahmet Can Ulutürk (29) düğün öncesi hastaneye gelip, babalarına sürpriz yaptı. Selami Dikilitaş, "Kızımın düğününü iptal ettirmek istemedim. Mutluluğu yarım kalsın istemedim. Ne olursa olsun dedim, devam etsin dedim. Çocuklar da öyle yaptı" dedi.
Kalp hastası Selami Dikilitaş, kızının düğününe birkaç gün kala rahatsızlandı. OFM Antalya Hastanesi'ne başvuran Dikilitaş'ın 3 ana damarının tıkalı bulunduğu ve hemen baypas ameliyatı olması gerektiği söylendi. Kızının düğününden sonra ameliyat olacağını belirten Dikilitaş'a, doktor riskli olabileceği düşüncesi ile izin vermedi. Aile ise düğünü ertelemek istedi ancak Dikilitaş bunu kabul etmedi.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, Selami Dikilitaş'ı ameliyat etti. 3 damarı değişen Dikilitaş'a, kızı İzel Dikilitaş Ulutürk ile eşi bilgisayar mühendisi Ahmet Can Ulutürk sürpriz yaptı. Gelin, babasını hastane odasına ziyaret etti. Selami Dikilitaş, kızının kuşağını bağlayarak mutluluklar diledi.
'KIZIMIN GELİNLİKLE GELMESİNİN MUTLULUĞUMU TARİF EDEMEM'
Kızının bu mutlu gününü erteletmek istemediğini belirten Selami Dikilitaş, "Bu duyguyu tarif etmenin imkanı yok. Kalp hastalığım düğünden önce ansızın belirdi. Kızımın düğününü iptal ettirmek istemedim. Mutluluğu yarım kalsın istemedim. Ne olursa olsun dedim, devam etsin dedim. Çocuklar da öyle yaptı. Çok da güzel bir düğün olmuş. Çocuklarım düğünden canlı yayın yaptılar. Şu anda durumum iyiye gidiyor. Kalp damarlarımda tıkanıklık vardı, çok çabuk yoruluyordum. Kızımın gelinlikle gelmesinin mutluluğunu tarif edemem, o anı ancak yaşamak gerekir. Kızım beni mutlu etti sağ olsun" dedi.
GELİNLİK KUŞAĞINI HASTA YATAĞINDA BAĞLADI
İzel Dikilitaş Ulutürk ise hastanede babasının elini öpmeye geldiğini belirterek "Babam burada kuşağımı bağladı. Birkaç fotoğraf çektirdikten sonra düğün salonuna geçtik. Babam acil baypas olması gerektiği için hastaneye geldi. Doktorumuz hiçbir şekilde dışarı çıkmamasını ve düğüne gelmemesini istedi. Doktorumuz ameliyat olsa da olmasa da babamın düğüne gelemeyeceğini söyledi. Babam düğüne gelse heyecan ve üzüntüyü aynı anda yaşayabileceği için durumu riskli hale gelebilirdi. İlk önce düğünü ertelemek, babamın ameliyatından sonra yapmak istedik. Ancak babam düğün olmazsa ameliyat olmayacağını söyleyince biz de yaptık. İptal olmasını istemediği için kınayı da düğünü de iptal etmedik. Hastaneye geldik, elini öptük. Hastaneden çıktıktan sonra ufak bir düğün daha yapacağız" diye konuştu.
'BAYPAS CERRAHİSİ ASLA BEKLEMEZ'
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar ise "Hastamıza da kendimize de güveniyorduk. Her şey yolunda gitti. Bu süreçte çok tatlı bir şey oldu. Kızımız, babasını hastanede ziyarete geldi. Hem bizi hem de babasını mutlu etti. Baypas cerrahisi asla beklemez. Hastamızın kalpteki 3 ana damarın ikisi tamamen tıkalıydı. Diğer ana damarında da ciddi darlık vardı. Ameliyatı düğün sonuna ertelemek oldukça riskliydi. Bu riski göze almak istemedik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2022-07-28 13:19:14

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