Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çimenbağ mevkiinde çıkan yangına 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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