Jandarmadan yayla şenliğinde KADES eğitimi

Jandarma ekipleri, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3. Toroslar Günnercik Yayla Şenliğinde “KADES ve Aile İçi Şiddetle Mücadele” konularında vatandaşları bilgilendirdi.



Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3. Toroslar Günnercik Yayla Şenliğinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından “Kadına El Kalkamaz” mottosu ile “5 Milyon Erkeğe Eğitim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” çerçevesinde Aile İçi Şiddet ve KADES konularında bilgilendirme yapıldı. Konserde sahne alan sanatçılar Sümer Ezgü ve Kubat tarafından da “Kadına El Kalkamaz” pankartı açılarak kadına şiddet konusuna dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.