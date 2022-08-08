Dursun Özbek: Takviye yapılması gereken bölgeler var



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)ANTALYASPOR maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takviye yapılması gereken bazı bölgeler olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig´in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor´u 1-0 mağlup eden Galatasaray´ın Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların sıcak havada ellerinden geleni yaptığını belirten Özbek, "1-0 kazandık. Lige bu şekilde başladık. Tam istediğimiz oyunu oynayamadık ancak zaten sezonun başı ve hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. 3 puanımız hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray´ı güzel günlerin beklediğini söyleyen Özbek, "Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Yeni oyuncuların takıma girmesiyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Güzel günler Galatasaray´ı bekliyor" diye konuştu.

Galatasaray´a hizmet etmekten asla yorulmayacaklarını belirten Özbek, "Galatasaray Kulübü Derneği biz kulübe hizmet edelim diye bizi seçti. Ben hayatımda hiçbir zaman hizmetten yorulmadım. Galatasaray için hizmet etmek büyük bir şeref. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray´ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli cumhuriyetin 100´ncü yılı Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dursun Özbek açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-08-08 00:34:00



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