Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (1)

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-08-12 15:44:08
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