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Ercümen´den Türkiye rekoru, Rüstem Derin´den 3 altın madalya

DHA

Ercümen´den Türkiye rekoru, Rüstem Derin´den 3 altın madalya


Ahmet ACAR / KAŞ-ANTALYA,(DHA)Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) kategorisinde kendisine ait olan 77 metrelik Türkiye rekorunu, 78 metreye çıkardı.
Kaş'ta yapılan Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın üçüncü gününde sabit ağırlık çift palet dalında dalışlar yapıldı. Yarışmalara 10'u kadın, 22 sporcu katıldı. Sabit ağırlık çift palet büyük kadınlar dalında birinciliği 78 metreye dalan Spor Toto SK'den Şahika Ercümen kazandı. Daha önce 77 metrelik dalışıyla Türkiye rekorunun sahibi olan Ercümen, yeni rekor kırdı. Bu dalda ikinciliği 60 metre ile Çanakkale SK'den Yasemin Ulucan, üçüncülüğü de 53 metre ile Okyanus Su Sporları Kulübü'nden Yansı Güven kazandı.
Sabit ağırlık çift palet büyük erkekler kategorisinde birinciliği 76 metre ile Çanakkale SK'den İstanbul Akvaryum sporcusu Rüstem Derin elde etti. Derin, şampiyonanın 3 gününde de kazandığı birinciliklerle, üç altın madalyanın sahibi oldu. İkinciliği 70 metre ile ODTÜ SK'den Serhan Toprak, üçüncülüğü de 56 metre ile Neptun SK'den Mert Caner Urman elde etti.
Genç kadınlarda 33 metre ile Neptun SK'den Berivan Şevval Toprak, genç erkeklerde 33 metre ile Neptun SK'den Can Yurter birinci oldu. Master kadınlarda 24 metre ile Birgül Erken, erkeklerde ise 53 metre ile Birol Özbek birincilik elde etti.
Şampiyonada kadınlarda Şahika Ercümen, biri Türkiye rekoru olmak üzere üç altın madalya kazandı. Erkeklerde ise İstanbul Akvaryum'un desteklediği Rüstem Derin biri Türkiye rekoru olmak üzere üç altın madalyanın sahibi oldu. Master kadınlarda Birgül Erken, master erkeklerde de Birol Özbek, üçer altın madalya aldı.
Şampiyona yarın paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisindeki yarışmaların ardından sona erecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2022-09-03 17:11:17

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