Godina'nın yıktığı tarihi kalenin surlarını devlet onarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Godina'nın yıktığı tarihi kalenin surlarını devlet onarıyor

DHA

Godina'nın yıktığı tarihi kalenin surlarını devlet onarıyor


Mehmet ÇINAREngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'daki Alanya Kalesi'nde, Avusturyalı Walter Godina'nın manzara için izinsiz korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar yaptığı, delerek, içine plastik boru döşediği ve yıkımına neden olduğu evine bitişik milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen surlar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü´nce 10001500 yıl önceki tekniklerle restore ediliyor.
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surlar, 2019'un nisan ayında yıkıldı. 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğindeki surların yıkımı sonrası yapılan incelemelerde birçok skandal ortaya çıktı.
SURLARI DELİP PENCERE AÇARAK BORU DÖŞEMİŞ
Avusturyalı Godina'nın, tarihi milattan önce 2'nci yüzyıla dayanan surların üzerinde izinsiz korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar yaptığı belirlendi. Surların yıkımına neden olan bu izinsiz müdahalelere ek olarak, Godina'nın surları altını delerek atık sularını da boşalttığı ortaya çıktı. Godina'nın, suru delerek manzara izlemek için açtığı pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı belirlendi.
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Olayın ortaya çıkması üzerine Alanya Müzesi Müdürlüğü´nce, Godina hakkında o dönem 2863 sayılı yasa çerçevesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine başlatılan hukuki süreç halen devam ederken, surların restorasyonuyla ilgili de Godina, uzun bir süre mülkiyetinden geçiş izni vermedi.
RESTORASYON MALİYETİ AÇIKLANMADI
Bu yılın başlarında anlaşmazlığın çözümüyle Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak, surların restorasyonu başlatıldı. Ancak restorasyon işleminin maliyeti hakkında Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Serap Sevgi, bilgi vermedi. Alanya Kalesi Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar ise surların yıkımından bugüne kadarki süreci ve restorasyon işlemlerini anlattı.
'SURLARA BÜYÜK ÇELİK ÇİVİLER ÇAKMIŞ'
Prof. Dr. Eravşar, surlara büyük çelik çiviler çakıldığını belirterek, "Bu alandaki surların tahrip olmasının sebebi, üst tarafta bulunan evin onarımı sırasında yapılan izinsiz müdahalelerdi. Bu müdahaleler sonucunda surlarda derin çatlaklar oluştu ve nitekim surun bu bölümü yıkıldı. O alanda onarım öncesi yaptığımız araştırmalarda, alt kısımda üst taraftaki evin temellerini güçlendirmek amacıyla büyük çelik çiviler çakıldığını gördük. Murç tarzında ve bunların bir tanesi de yerinde sabit kalmış. Hatta bu sabit kalan parça bizim Helenistik dönem taşlarına saplanmış ve bu taşı da dışarıya doğru ittirdiğini tespit ettik" dedi.
'BİR KISMI HELENİSTİK, BİR KISMI KARAMANOĞLU'
Yapılan müdahalenin surların bu bölümünü tahrip ettiğini aktaran Prof. Dr. Eravşar, "Bu aşağı kesimdeki surun, Helenistik dönemden yaklaşık olarak M.Ö. 2'nci yüzyıldan kaldığını biz biliyoruz. Üst taraftaki en son bölümün ise Karamanoğlu döneminde yapıldığını tahmin ediyoruz. Yani aşağı yukarı 14'üncü yüzyıl. Yaklaşık olarak 1000 yıllık bir sur duvarından bahsediyoruz, '1000 yıldır bu ayakta ve neden 1000 yıl sonra yıkılıyor' diye baktığınızda bunun müdahale sonucunda olduğunu çok rahat tespit edebiliyoruz. Eğer bu müdahale olmasaydı, bu sur yine varlığına uzun bir süre devam edecekti" diye konuştu.
'KUZEYDOĞU KESİMİNDEKİ SURLARDA DA ÇATLAKLAR VAR'
Surun kuzeydoğu kesimindeki bir noktada da yine aynı şekilde çatlakların oluşmaya başladığını tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Eravşar, şöyle konuştu:
"Bu da yine üst taraftaki izinsiz onarımdan kaynaklanıyor ve halen de izinsiz müdahaleler o bölümde giderilmiş değil. Surların yıkılan bölümü yaklaşık 78 metre genişlik ve 1112 metre yüksekliğinde. Duvarın çift katmanlı olduğunu da anlıyoruz. Yani dış yüzünde bir duvar kısmı var, yıkıldıktan sonra anladık biz bunu, arka tarafında ise ikinci ve üçüncü bir duvar örgüsü daha gördük. Üst taraftaki evin bulunduğu kesim, 1'inci derecede arkeolojik sit alanı. O alanda da kazı yapılması gerekiyor ancak özel mülkiyette olduğu için vatandaşın izni olmadan bu alanda kazı yapmamız mümkün değil. Surların mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait ancak bu bölüme geçiş yapabilmek için yine özel mülkiyetlerden izin almamız gerekiyor."
'DİĞER SURLARDAKİ PVC BORU HALA DURUYOR'
Bakanlığa ait olan bu sur duvarlarında özel şahısların yaptığı izinsiz, bilinçsiz ve zamanla yapılan müdahalelerin surların yıkılmasına sebebiyet verdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Eravşar, "Şu an yine aynı şahsın evinin altında su tahliyesi amacıyla sur duvarlarının içerisine yerleştirilmiş PVC borular halen görülebiliyor. Bunlar da bize şunu gösteriyor; arka tarafı 1'inci derecede arkeolojik sit alanı olduğu için bu sit alanının içerisinde bir defa izinsiz bir çalışma yapmış ve aşağıya kadar inmiş. O borular yerleştirilmiş. Bu açıdan bunların ilgili idareler, mahkemeler ya da kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
YASA GEREĞİ MÜLKİYETTEN GEÇİŞ İZNİ VERİLDİ
Surların restorasyonu için mülkiyetinden geçiş izni vermeyen Godina'yla anlaşmazlığın nasıl giderildiğini açıklayan Prof. Dr. Osman Eravşar, "Kendisine bakanlığımız yetkilileri ulaştı ve bu tür alanlarda medeni hukuk gereğince geçiş alanı tahsis etmesi gerekiyor. Medeni hukukumuzda kendi alanınız, mülkiyetinize geçmek için bir başkasının mülkiyetinden yer, yol verme zorunluluğu var. Bir çerçevede kendisinin avukatı buna rıza gösterdiğine dair bakanlığımıza muvafakatname iletti. Bu çerçevede de restorasyon çalışmalarına başlandı. Ama tabii ki sura yaptığı müdahalelere yönelik adli soruşturmalar halen devam ediyor" dedi.
'1500 YIL ÖNCEKİ TEKNİK UYGULANIYOR'
Restorasyonun nisan ayında başladığı ve tamamlanma aşamasına geldiğini dile getiren Prof. Dr. Eravşar, arazinin çok engebeli olması nedeniyle restorasyon işleminde 10001500 yıl önceki tekniklerin uygulandığını şöyle anlattı:
"Buradaki zorluk şu; engebeli bu alanda modern inşaat ekipmanlarının kullanılamamasıydı. Vinç veya benzeri makineleri buraya sokamıyorsunuz. Bunun üzerine geleneksel yöntemlerle, yani surun 10001500 sene önce inşasında hangi teknik kullanılıyorsa o teknik kullanılarak bu duvar yapılıyor. Dış kısmına ahşap bir iskele kuruldu. Bu iskeleyle düşen parçalar aşağıdan yukarı caraskal yöntemiyle tek tek çıkartıldı. Yapısal, taşın bünyesinde bozulma olanlar varsa bunlara tek tek enjeksiyonlar yapıldı, durumları sağlamlaştırıldı ve yerlerine konuldu."
'SURLAR SPREY BOYAYLA KİRLETİLİYOR'
Surlar yıkılmadan önce sur duvarının restorasyon projesinin ellerinde olması sayesinde, neyi nereye koyacaklarını tam olarak bilmelerinin büyük şans ve avantaj olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eravşar, "Alanya'yı özel kılan şey, Alanya surları. Toplamda 6,5 kilometreyi bulan surların üzerlerinin sprey boya ve çeşitli yazılarla kirletiliyor. Sprey boyayla yazılıyor. Bunlar tarihi eser ve 100015002000 yıllık eserler ve kendini bilmez birkaç kişi gidiyor ya sevdiğinin adını yazıyor, ya başka bir şey, takımının adını yazıyor, bu tür sloganlarla surların üzerini kirletiyor. Ve ne yazık ki yaptıkları tahribatın farkında değiller, bilmiyorlar, bilinçsizce yapılıyor. Bunların eğitiminin verilmesi gerekiyor. O yüzden restorasyon, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı değil, sadece bu işle uğraşan bilim insanlarını değil, bütün toplumu ilgilendiren bir konu. Bu bilinç oluşturulursa bu eserleri daha sağlam şekilde geleceğe aktarmamız mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Mehmet ÇINAREngin ANAK
2022-09-08 11:17:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol ...
Turizmde kış sezonunda beklenen hareketlilik istihdama da katkı sunacak
YEREL HABERLER Turizmde kış sezonunda beklenen hareketlilik ...
CNR Ev Tekstili Fuarı, 10 Eylül'de Antalya'da açılacak
YEREL HABERLER CNR Ev Tekstili Fuarı, 10 Eylül'de Antalya'da ...
Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmlerle jürileri açıklandı
YEREL HABERLER Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj ...
Su kanalında çamura saplandı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kanalında çamura saplandı, itfaiye kurtardı
Alanya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını (1)
Alanya'da orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını çıktı
Alanyaspor, Fulham'dan İvan Cavaleiro'yu bir yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Fulham'dan İvan Cavaleiro'yu bir ...
Ivan Cavaleiro, Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Ivan Cavaleiro, Alanyaspor'da
Antalya'da 1 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 1 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 ...
Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, TSE'den "İklim Dostu Kuruluş" belgesi aldı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi, TSE'den "İklim Dostu ...
Antalya'daki tarihi Saat Kulesi'ne Osmanlıca kadran
YEREL HABERLER Antalya'daki tarihi Saat Kulesi'ne Osmanlıca kadran
Arazi kiralayıp, barınak kurdu; 170 sokak köpeğine bakıyor
YEREL HABERLER Arazi kiralayıp, barınak kurdu; 170 sokak köpeğine ...
OSB Başkanı Bahar, ATSO başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER OSB Başkanı Bahar, ATSO başkanlığına adaylığını ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye ...
Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kumluca'ya atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin potansiyelini değerlendirdi
YEREL HABERLER Kumluca'ya atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin ...
Bıçakladığı kuzeni Uğurcan öldü, Yusuf ağır yaralı
YEREL HABERLER Bıçakladığı kuzeni Uğurcan öldü, Yusuf ağır yaralı
Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden ...
Alanya'da safari araçları denetlendi
YEREL HABERLER Alanya'da safari araçları denetlendi
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 10 Eylül'de başlayacak
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 10 ...
Antalya'da yoldan çıkan otomobil, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da yoldan çıkan otomobil, bariyerlerin ...
Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu
YEREL HABERLER Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.