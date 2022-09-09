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Bakan Çavuşoğlu: Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır


Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor'un Nazmi Reisoğlu Altyapı ve Futbol Akademisi binası açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "İyi tesis olursa, imkanlar verilirse bizim çocuklarımız, Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya´da, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor´un Nazmi Reisoğlu Altyapı ve Futbol Akademisi binası açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu´na AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ile Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tesise adı verilen Alanyaspor´un eski futbolcusu ve kulüp başkanı Nazmi Reisoğlu da eşlik etti.
'TAKIMIN HEM BAŞKANIYDI HEM KAPTANIYDI'
Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya takımlarının yanında olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'mızın spor ve futbol kulüplerinin yanındayız. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Alanyaspor´umuzu destekliyoruz ama sadece A takımı değil, gençleri ve diğer branşları da destekliyoruz. Tüm Alanyaspor camiasının yanındayız. Bugün burada Alanyaspor´a destek veren ve emekleri geçen büyüklerimi de görmekten mutluluk duydum. Alanyaspor´a çok büyük emekleri olan, futbolculuk yıllarında da hepimizin idolü olan Nazmi Reisoğlu´nun isminin verilmesi çok anlamlıdır. O yüzden Alanyaspor yönetimine çok teşekkür ediyorum. 80´li yıllarda takımın hem başkanıydı hem kaptanıydı. Aynı zamanda girip futbolcu olarak oynuyordu da. Futbolu da çok güzel oynardı. O yüzden idolümüzdü diyoruz. Çok büyük emeği var" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM'
Açılışa katılan Alanyaspor´un eski hocalarını da selamlayan Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor´a bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımızın da söylediği gibi geçen sezon ligi 5. sırada bitirdiler. Alanyaspor aynı zamanda iyi transferler yapıp, genç oyunculara yatırım yaparak başka kulüplere de transferler gerçekleştiren bir takım oldu. Bunu herkes görüyor. Son dönemine gelmiş, biraz futboldan geri düşmüş oyuncuları da tekrar Türk futboluna ya da dünya futboluna kazandıran bir kulüp. Ama bu her zaman sürdürülebilir olmaz. O nedenle alt yapımıza, çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Onları burada yetiştirmemiz lazım. Onları Alanyaspor´umuza ve Türk sporuna kazandırmamız lazım. Bu tesisin de amacı buna yöneliktir. İyi tesis olursa, imkanlar verilirse bizim çocuklarımız, Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır. O yüzden de önemli başarılar elde edecektir. Ben buna inanıyorum." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-09-09 21:59:24

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