Antalya'da orman yangını (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yerleşim yerleri ile seraların yakınındaki yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-09-11 17:08:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.