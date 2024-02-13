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        GÜNCELLEME - Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

        Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:49
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi
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        Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat Çarşamba günü 5 merkez ilçemiz Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir."

        Kreş ve gündüz bakımevlerinin de 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Yine kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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