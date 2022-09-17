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Tartıştığı arkadaşının ismini taşıyan köpeği tabancayla öldürdü; olay anı kamerada

DHA

Tartıştığı arkadaşının ismini taşıyan köpeği tabancayla öldürdü; olay anı kamerada


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Osman Akbinar (50) alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Şahin Oturmak'ı (50) bulmak için Mithat Erol'a ait iş yerini bastı. Burada Erol'un, 'Şahin' isimli Alman kurdu köpeğini tabancayla ateş ederek öldüren Akbinar, "Şahin'lerden birini vurdum, ötekini de vuracağım" diyerek ayrıldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
Olay, 15 Eylül saat 23.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait iş yerinde meydana geldi. Aralarında 200 TL alacak konusu bulunan Şahin Oturmak ile Osman Akbinar telefonda tartıştı. Tartışma sonunda sinirlenip telefonu kapatan Osman Akbinar, Şahin Oturmak'ı bulmak için Mithat Erol'un sahibi olduğu iş yerine geldi. Burada eşyalara zarar veren Osman Akbinar, iş yerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman kurdu köpeğe tabanca ile 5 el ateş edip öldürdü.  Akbinar, ardından iş yerinden ayrıldı.
Olay sonrası iş yerine gelen Mithat Erol ise köpeğinin yerde hareketsiz görünce gözyaşı döktü. Erol, "Osman Akbinar, Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. İş yerimi dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin olduğu için 'Şahin'lerden birini vurdum, ötekini de vuracağım' diyerek çekip gitmiş. Köpeğime milyonları verseler vermezdim. O benim evladım gibiydi. Hırsızları kovalardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı? Bu kişiden şikayetçiyim" dedi.
Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osman Akbinar'ı kullandığı tabanca ve 35 mermi ile yakaladı. Şüpheli Akbinar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yerine gelen Osman Akbinar'ın önce iş yerini dağıttığı ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-09-17 16:35:10

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