Arkadaşlarının öldüğünü söylediği, kayıp Muhammet için kanalizasyonlar arandı (2)

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ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Antalya'da, 25 gündür kayıp olan ve arkadaşların kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğünü söylediği Muhammet Fatih Güç'ü arama çalışmalarına son verildi. Anne Emine ile baba Mehmet Güç, çalışmaları yakından takip etti. Polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda, yaklaşık 2 kilometrelik alanda Muhammet Fatih Güç'e ve izine rastlanılmadı. (DHA)Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-09-17 16:36:35



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