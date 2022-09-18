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Sınava saniyelerle yetişti

DHA

Sınava saniyelerle yetişti


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) 09.59'da kapatılan kapılar, saniyeler sonra gelen aday için yeniden açıldı. Kadın aday kimlik kontrolünün ardından sınav salonuna geçiş yaptı. Saat 10.00´den sonra gelen adaylar ise içeri alınmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz'da yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun iptal edilmesinin ardından sınav bugün yenilendi. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala ÖSYM görevlileri uyarılarda bulundu. Saat 09.59'da kapının kapatılmasından saniyeler sonra bir kadın aday koşarak sınav binasına geldi. Kapıda ÖSYM görevlileriyle konuşan kadına, saat 10.00'a 1 dakika kala kapatıldığı için kapılar yeniden açıldı.
Kadın aday kimlik kontrolünün ardından içeriye alındı ve sınav salonuna girdi. Sınavın yapıldığı binaya saat 10.00'dan sonra gelen bir kadın aday ise içeriye alınmadı. Saat 10.15'te sınavın başlamasının ardından adaylar ter döktü. Dışarıda bekleyen aileler ise çimlere uzanıp dua okuyarak bekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-09-18 12:04:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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