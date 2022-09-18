5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en süt kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken beton zemine düşen Alaattin Ergüç (42), hayatını kaybetti.
Olay saat 07.00 sıralarında Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bir sitede, 5 katlı bir binada meydana geldi. Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü. Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı.
Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2022-09-18 13:58:38
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