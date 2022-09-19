Hobi festivalinde kumandalı 2 elektrikli araçla 1 tonluk otomobil çekildi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'Hobifest 2022'de, RC (remotecontroller) uzaktan kumandalı 2 araçla yaklaşık 1 ton ağırlığındaki araç çekildi. Araçların otomobili çekiş anları ilgiyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2022'e gelenler, 2 gün boyunca Cam Piramit alanını doldurdu. Amatör ve profesyonel hobi tutkunları, festivalde yer alan yerel ve ulusal 70'e yakın hobi kulübünün açtığı stantları gezdi. Festivalin en ilgi çeken yeri, her zaman olduğu gibi klasik otomobillerin sergilendiği alan oldu. Eski model araçları ilgiyle izleyen ve inceleyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi. Cam Piramit içerisinde kurulan standlarda ise ilgi duydukları hobileri daha da geliştirmek için yetkililerden bilgi alma imkanı bulan Antalyalılar, birçok farklı alanda faaliyet gösteren hobi kulüpleriyle ilgili de bilgi sahibi oldu.

1 TONLUK OTOMOBİL HAREKET ETTİ

Festivalin ikinci gününde 2 adet RC kumandalı araç, festival alanında bulunan nostaljik görünümlü otomobile halatla bağlandı. Ardından uzaktan yönetilen kumandalı araçlar, düz bir alan üzerinde boş vitese alınmış 1 tonluk otomobili yerinden hareket ettirdi. Çok kısa süre sonra hareket eden otomobili görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Küçük kumandalı araçların kendinden katbekat ağırlıktaki otomobili hareket ettirmesi, ilgiyle izlendi.

KENDİSİ KÜÇÜK, GÜCÜ BÜYÜK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Hobifest 2022'yi rekor katılımla gerçekleştirdiklerini anlattı. Hobi kulüplerinin yoğun talebiyle birlikte artık alanlara sığamadıklarını, yaklaşık 70 kulüp ile kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle inanılmaz gösteriler ve etkinlikler yaptıklarını söyledi. Okan Yavuz, "RC model kumandalı araçlarımızla yaklaşık 1 tonluk otomobili çekme etkinliği yaptık. Aslında çok küçük gibi görülen RC araçların ne kadar güçlü olduğunu gördük. Vatandaşlardan güzel tepki aldık. Ben dahi şaşırdım. RC araçların otomobili çekemeyeceğini düşünmüştüm ama gerçekten çok güçlü araçlar olduğunu görmüş olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-09-19 11:19:26



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