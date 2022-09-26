Slalom ve Drift Festivali'ndeki dans gösterisine başkandan suç duyurusu



Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen Slalom ve Drift Festivali'nde bir kadının dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Kontrolümüz dışında kendini bilmez bir arkadaşımız, bunu tespit ettik. Bu arkadaşın arkasında kim varsa yarından itibaren iki elim yakasında, benim boynumun borcu ortaya çıkarmak. Yapana da hesabını sormazsam namerdim. Emniyete başvuruda bulunduk. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu bir komplo" dedi.

Demre'de dün ilki düzenlenen Slalom ve Drift Festivali başlamadan önce bir kadının araçların üzerinde dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Birçok kişinin gözü önünde dans eden kadının, görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Olayı haber aldıktan sonra festival alanında açıklama yapan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, duruma tepki gösterdi.

'YAPANA DA HESABINI SORMAZSAM NAMERDİM'

Festivalde katılımcılarına seslenen Başkan Kocakaya, görüntülerin hoş olmadığını ve kendilerine yakışmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Biraz önce bizim de kontrolümüz dışında bir kendini bilmez arkadaşımız, bunu tespit ettik. Buradan sesleniyorum, bu kadar güzel bir organizasyonda, bu kadar kişi burada toplandı. Çünkü burada iyi bir zaman geçirmek istiyoruz. Buna kimsenin gölge düşürmesine izin vermem arkadaşlar. Buna izin vermeyeceğim. Bu arkadaşın arkasında kim varsa buradan sesleniyorum. Yarından itibaren iki elim yakasında, benim boynumun borcu ortaya çıkarmak. Yakışmaz kardeşim, Demre'ye, Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyona bu görüntüyü doğru bulmuyorum arkadaşlar, kim doğru buluyorsa bulsun. İzin de vermem. Yapana da hesabını sormazsam namerdim. Yiğit vurulduğu yerden kalkar, biz vurulduk. O yaptı, bu yaptı, amasız, fakatsız hepinizden özür diliyorum, bu görüntülere sizi tanık ettiğimiz için. Bu bizim sorumluluğumuz, bu sorumluluğu ben aldım, izin vermememiz lazımdı."

Katılımcılara teşekkür eden Başkan Kocakaya, bu görüntülerin güzel geçen etkinliğe gölge düşürmeyeceğini de söyledi.

'EMNİYET KAYITLARI İNCELİYOR'

Olayla ilgili emniyet ve savcılık sürecinin de başlatıldığını kaydeden Başkan Kocakaya, "Emniyete başvuruda bulunduk. Demre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu bir komplo. Aynı kadının Kepez Belediyesi'nin düzenlediği otomobil festivaline de katıldığı yönünde teyide muhtaç video görüntüleri var. Resmi başlangıç yapılmadan, kalabalık toplanmadan geliyor. Kısa bir şov yapıp, ayrılıyor. Görüntü ve fotoğraflar hemen servis ediliyor. Komplonun ayağında kimler var bilemiyorum. Ama fenomen olmak isteyen bir kadın da olabilir. Emniyet kamera kayıtlarını inceliyor. Bu gerçeği mutlaka ortaya çıkaracağız. Yasal olarak hesap soracağız. Bu bizim çalışmalarımıza, Demre'de yaptığımız güzel işlere gölge düşürme çabası. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan, aynı kadının Antalya'da düzenlenen benzer etkinliklere katılıp, dans ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet ACAR

2022-09-26 17:19:16



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