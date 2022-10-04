Rejisinde yer aldığı filmin çekimine 1 hafta kala oyuncusu oldu



Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması' kapsamında 'Ayna Ayna'nın gösterimi yapıldı. Filmin ekibinde yönetmen yardımcısı olarak görev yapan ve çekimlere 2 hafta kala ana karakterlerden birini canlandırması için teklif aldığını söyleyen Manolya Mana, "Gerçekten karakterin diyafram çalışmaları, özgüvensizliği, deneyimsizliği; onlar bende de vardı. O 1 hafta içinde hepsini deneyimledim" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ikinci gününde, yönetmenliğini Belmin Söylemez'in yaptığı 'Ayna Ayna' filmi, izleyiciyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gösterimi yapılan filmin yönetmeni Söylemez ve ekibi, sahneye çıkarak izleyicilere teşekkür etti. Seyircilerin beğeniyle izlediği filmin ekibi, gösterimin ardından söyleşide bir araya geldi.

'SÜREÇ BİRAZ FRİDA KAHLO İLE BAŞLADI'

Burada konuşan yönetmen Belmin Söylemez, filmin Altın Portakal'da gösterilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Söylemez, "Şimdiki zamanda fallar var, filmde rüyalar, tiyatro ve şiirler var. Süreç biraz Frida Kahlo ile başladı. Şenay Aydın'ın Frida Kahlo'ya sevgisi ve hayranlığını 2011 yılında konuşuyorduk. O sene İstanbul'da Frida Kahlo Müzesi açıldı. Onun bu hayranlığını bir video yapalım, sergiyi beraber gezelim, dedik. Belki bir gün filme dönüşür, belgeleyelim, dedik. Bu filmin süreci öyle başladı" dedi.

Senaryoyu yönetmen Belmin Söylemez ile birlikte yazdıklarını söyleyen filmin senaristlerinden Haşmet Topaloğlu ise "Ben bir şey yazıyordum, o bir şey yazıyordu sonra benim yazdıklarıma 'Olmaz' diyordu. Böyle gitti daha çok. Ben biraz daha sivriye yönelik düşüncelerle geliyorum, Belmin de onları düşünüp, süzüp kendi yaklaşımı ile daha zarif şekilde anlatmanın yolunu bulup, ona göre değiştiriyorduk" diye konuştu.

'1 HAFTADA HEPSİNİ DENEYİMLEDİM'

Böyle bir olayı deneyimlemenin harika olduğunu söyleyen oyuncu Manolya Maya ise "Ben filme reji olarak girdim. Yönetmen yardımcılığı yapıyorum. Çok uzun bir deneme çekimi sürecine Belmin ile beraber girdik. Filme 2 hafta kalmıştı ve biz kaç kişiyle görüştük hatırlamıyorum. Günde 15 kişiyi gördüğümüz oluyordu. Bu sırada Belmin'in kafasında bir şeyler dönmeye başlamış. Bir gün beni yemeğe çıkardılar. Böyle bir teklif sundular. Ben tabi ki 1 hafta düşündüm bunu. Zaten filme 1 hafta kalmıştı. Karakterin diyafram çalışmaları, özgüvensizliği, deneyimsizliği; onlar bende de vardı. O 1 hafta içerisinde hepsini deneyimledim. Ben kendimden çok Belmin ve Haşmet'e güvendim. Neticeden kendimce çok memnunum" dedi.

Ekibin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu kaydeden oyuncu Şenay Aydın da "Çok mutluyum. Belmin'e, Haşmet'e ne diyeceğimi bilemiyorum. Frida için bu rol için hayatım boyunca minnettar kalacağım" diye konuştu.

Oyuncu Laçin Ceylan da filmde yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-04 12:09:14



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