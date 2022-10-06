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Ödüllü yönetmen, pandemide 2 yıldır çıkaramadığı filmiyle Altın Portakal'da

DHA

Ödüllü yönetmen, pandemide 2 yıldır çıkaramadığı filmiyle Altın Portakal'da


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, Altın Portakallı yönetmen Kaan Müjdeci'nin 'İguana Tokyo' filminin gösterimi yapıldı. Filmin pandemi öncesi çekildiğini belirten Müjdeci, "8 sene sonra film yapmışım gibi gözüküyor ama öyle değil. Bu filmi çok önceden bitirdim ama araya pandemi girdi. Ondan dolayı 2 senedir çıkamadı" dedi.
51'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sivas' filmiyle 'Ulusal Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yönetmen Kaan Müjdeci'nin son filmi 'İguana Tokyo', izleyiciyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gösterimi yapılan filme, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Filmin ardından yapılan söyleşide film ekibi izleyiciyle buluştu. Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan da oyuncuyu yalnız bırakmadı. Salona eşiyle birlikte gelen Özkan, söyleşiyi de takip etti.
'FİLMİ BİTİRDİM ARAYA PANDEMİ GİRDİ'
Ülkeler arasında da filmdeki gibi oyunlar oynandığını söyleyen yönetmen Kaan Müjdeci, "Tokyo'da gördüğünüz şeyi, birkaç sene sonra burada görüyorsunuz. Oradaki ev içi mimari ve yapılar, bana çok şey ifade etti. Bir film yapmaya başlarken; üst üste koyarak yapıyorsunuz. Bu film, pandemi öncesinde çekildi. 8 sene sonra film yapmışım gibi gözüküyor ama öyle değil. Bu filmi çok önceden bitirdim ama araya pandemi girdi. Ondan dolayı 2 senedir çıkamadı" dedi.
'SAADET GELDİĞİ ANDA TAŞLAR OTURDU'
Film çekmenin zorlaştığını dile getiren Müjdeci, "Saadet'ten önce 5 farklı kişiyle çalıştık ama hep son anda vazgeçtim. Sete 3 gün kala, birdenbire ampuller yandı. Ertan'ı çok önceden kararlaştırdık çalışıyoruz ama yanındaki oyuncu her hafta değişiyor. Saadet geldiği anda taşlar, tam olarak oturdu. Film çekmek çok zorlaştı. Dijital video platformları, piyasayı çok zorlaştırdı. Ekip bulmak, hakettiği ücretleri vermek, istediğini çekmek isteyen yönetmenler için çok zorlaştı. İyi ki bu filmi pandemiden önce çekmişim" diye konuştu.
'DİĞER OYUNCULARLA BU KADAR BAŞARILI OLAMAYACAKTIM'
Filmin aslında Almanya ve Japonya'da çekileceğini anlatan Müjdeci, "Almanya'daki ortaklar üzerimde çok baskı kurdu. Filmi sürekli ertelediler. Bir sabah uyandım ve 'Yapmıyorum' dedim. Alman yapımcıyı aradım ve 'Çekmiyorum' dedim. 1 milyon 800 bin euroluk teklifi bıraktım. Canım arkadaşlarıma geldim ve 'Hadi film çekiyoruz' dedim. İyi ki böyle yapmışım yoksa bu oyuncularla tanışamayacaktım. Diğer oyuncularla bu kadar başarılı olamayacaktım" dedi.
'BENDE BİR DUYGU UYANDIRDI'
Filmin pandemiden önce çekildiğini söyleyen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, "Filme en son dahil olan kişiydim. Ön çalışma aylar öncesinden başlayıp, çözümleme gibi zamanımız olmadı. Senaryoyu ilk okuduğumda, bir hissi vardı ve onu çok sevdim. Birçok yeri anlamadım ama bende bir duygu uyandırdı ve sinemanın en önemli gücü o. Sonra Kaan'la görüştüğümüzde bu duygu arttı. Los Angeles'taydım ve 3 gün içerisinde gelip, başladım" diye konuştu.
Müjdeci ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu Ertan Saban ise "Filmin en genç üyesi Deniz için çok mutluyum. Bu gece sahnede parlıyordu. Film, onun filmi" dedi. 
'FİLM YAYINLANANA KADAR 18 YAŞIMA GELDİM'
İlk profesyonel film deneyimi olduğunu söyleyen Deniz Ülkü de "Tüm ekiple çalışmak mükemmeldi. Film öncesinde Japonca ve savunma sporları dersleri aldım. Ağlama sahnemde çok zorlandım. Film yayınlanana kadar 18 yaşıma geldim. Oyunculuk eğitimi alıyorum şu anda ve devam etmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-10-06 12:03:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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