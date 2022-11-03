3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu (2)



ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ; TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek'in (35), bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Şenol Çankaya, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Çankaya, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgusu yapılan Şenol Çankaya, Aynur Çiçek ile bir süredir arkadaşlık yaptıklarını belirtti. Geçen, 30 Mart akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini anlatan şüpheli Çankaya, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girdiğini anlattı. Bu sırada sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Şenol Çankaya, Çiçek´i elleriyle boğarak öldürdüğünü belirtti. `Kasten öldürmek´ suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şenol Çankaya, tutuklandı.

Şenol Çankaya´nın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenildi.

KOCASINDAN BOŞANMIŞ

Bir süredir görüşmediği erkek arkadaşının boğarak öldürdüğü Aynur Çiçek´in, 2007´de evlendiği İ.Y.´den 2´si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Eşiyle aralarında yaşanan tartışmaların artmasıyla birlikte şiddet gördüğü öne sürülen ve çocuklarını bırakarak evden ayrılan Aynur Çiçek, 2018 yılında boşandı. Mahkeme çocuklarının velayetini İ.Y.´ye verdi. İ.Y., iddiaya göre, yerleştiği Adıyaman´da çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Aynur Çiçek, çocuklarını 2018 yılında babalarından gördüğü şiddet nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Sosyal hizmetler uzmanları tarafından görüşülen çocuklar, babadan alınarak Adıyaman´da yetiştirme yurduna yerleştirildi.

ÇOCUKLARIYLA İLK BAYRAM FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA

Çocuklarının yetiştirme yurduna yerleştiğini öğrenen Aynur Çiçek, velayetlerini almak için Manavgat Aile Mahkemesi´nde avukat Yasir Dikmen aracılığı ile açtığı dava 2021 yılında sonuçlandı. Çocuklarının geçici velayetini alan anne Aynur Çiçek, geçen yıl kasım ayında çocuklarını Manavgat´a getirdi. Alışveriş merkezinde çalışarak çocuklarının ve kendisinin geçimini sağlamaya çalışan Aynur Çiçek, geçen yıl Ramazan Bayramı´nda Manavgat Irmağı kenarında çocuklarıyla yediği yemeği `8 yıl aradan sonra canlarımla ilk bayramımız. Rabbim hiçbir anneyi evladından ayırmasın´ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

ESKİ ARKADAŞI DA CEZA ALMIŞ

Öte yandan Aynur Çiçek´in eşinden boşandıktan sonra bir süre arkadaşlık yaptığı S.O. isimli kişiden 2021 yılında ayrıldığı belirtildi. Tehdit ve hakaret nedeniyle hakkında birkaç kez uzaklaştırma kararı alınan S.O.'ya geçen hafta, Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada hapis cezası verildiği öğrenildi. (DHA)Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2022-11-03 19:25:56



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