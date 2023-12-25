Antalya ilçeleri: Antalya ilçeler haritası ile kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç? Sıcak bir iklime sahip Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Doğası ve tertemiz deniziyle ziyaretçileri kendine çeken Antalya, turizm deyince ilk akla gelen şehirlerden biridir. Antalya ilçeleri: Antalya ilçeler haritası ile kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Antalya tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Türkiye’nin keşfedilmesi gereken şehirlerinin başında gelen Antalya, tüm dünyada bilinen ve sıklıkla ziyaret edilen bir ilimizdir. Türkiye’de en çok antik kent bulunan il olan Antalya; Likyalılar, Lidyalılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı, Osmanlılar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyetinde bulunmaktadır. Tüm bu medeniyetlerin hâkimiyetinde yer almasına karşılık hiçbirine başkentlik yapmamıştır. Bölgede yılın her döneminde ziyaret edebileceğiniz tesisler bulunmaktadır. Bu tesisler turizm dinamiğini yılın her ayı canlı tutmaktadır. 2017 yılı turizm istatistiklerine göre Antalya, dünyada en çok ziyaret edilen 29. şehridir. Antalya ilimizin güncel büyükşehir nüfusu 2 milyon 691 bin kişidir. 5 tanesi Antalya merkez ilçeleri olmak üzere toplam 19 ilçesi bulunmaktadır. İlçelerin isimleri şunlardır:

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Merkez ilçeler:

Aksu

Döşemealtı

Kepez

Konyaaltı

Muratpaşa

Diğer ilçeler:

Akseki

Alanya

Demre

Elmalı

Finike

Gazipaşa

Gündoğmuş

İbradı

Kaş

Kemer

Korkuteli

Kumluca

Manavgat

Serik

Antalya'nın İlçeleri

Yaz mevsimlerinin gözde illerinden biri olan Antalya’nın neredeyse her ilçesi bir tarihi mirasa sahiptir. Bunun en temel sebebi medeniyetler şehri olmasıdır. Birden fazla medeniyete ev sahipliği yapması antik kent olarak illi ön plana çıkarırken aynı zamanda doğası ve tertemiz sularıyla turizmin kalesi durumuna da getirmektedir. Antalya’nın nüfus yoğunluğu ilçeler arası farklılık göstermektedir. Nüfus yoğunluğu bakımından Kepez ilçesi başta olurken en az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi İbradı ilçesidir. Antalya’nın ilçelerinin tam listesi ise şöyledir: Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik.

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Antalya Merkez İlçeleri

Antalya ilimizin tercih edilmesinin genel sebebi konaklamaya uygun otelleri, denizi, kumu, güneşi ve antik kalıntılarıdır. Kimi turistler medeniyetlerin ardında bıraktığı kalıntılara şahit olmak için kimi turistler ise hem denizin hem de sıcak yaz günlerinin tadını doyasıya çıkarmak için Antalya ilimizi tercih ediyor. Tercih sebebi her ne olursa olsun Antalya ilimiz ülkemiz için oldukça değerli bir şehirdir. Ayrıca toprağında yetişen tarım ürünleri de diğer bir tercih sebebi olarak ön plana çıkmaktadır. Antalya ilinin ilçeleri de oldukça araştırılan konuların başında gelmektedir. Özellikle gezgin ve turistler bulundukları ilçeler hakkında bilgi almak isteyebilir. Antalya’nın ilçelerinden 5 tanesi merkez ilçeleri olarak öne çıkmaktadır. Bu beş merkez ilçe şunlardır:

Aksu

Döşemealtı

Kepez

Konyaaltı

Muratpaşa

Antalya İlçeler Haritası

Kıyı kesim yerleşimi olan Antalya ili ilçelerle birlikte coğrafik olarak geniş bir alanda yer almaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ilin kıyı ve içeri kesimlerinde ilçeler bulunmaktadır. Harita üzerinden ilçelerin bulundukları yerleri öğrenmek daha kolay olacaktır. Antalya ilimizin ilçeler haritasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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