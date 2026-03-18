Antalya Kent Konseyi'nden "falezler" raporu: İşgaller sonlandırılsın
Antalya'nın "Tufa Kıyı Falezi" özelliğine sahip dünyada tek olan falezlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca da 26 noktada belirlenen işgallerle ilgili Antalya Kent Konseyi rapor hazırladı. Raporda, falezlerdeki işgallerin Kıyı Kanunu'na göre derhal sonlandırılması istendi
"Antalya Falezlerinde Gözlenen Tahribatların Güncel Değerlendirilmesi" başlıklı raporda; havadan, denizden ve karadan yapılan incelemelerdeki tespitlere yer verildi.
Antalya'nın; sahip olduğu doğal güzellikler, kıyı ekosistemleri ve kültürel miras ile Türkiye'nin ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olduğu vurgulanan raporda, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan kentin, özellikle Tufa Kıyı Falezleri ile dünya ölçeğinde tanınan özgün bir kıyı peyzajına sahip olduğu belirtildi.
Antalya'nın turizm kimliğinin önemli bir parçasını oluşturan falezlerin korunmasının, yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda kentin sürdürülebilir geleceği açısından da büyük önem taşıdığı kaydedildi.
Falezlerin yüzeyine inşa edilen binalar, güneşlenme platformları, asansörler ve merdivenlerin falezlerin doğal görünümünü bozduğu ve kaya yapısına zarar verdiği vurgulanan raporda, "Bu yapıların 'hafif ve sökülebilir' nitelikte olduğu iddia edilse de fırtına koşullarına dayanabilmesi amacıyla çelik (demir) malzeme kullanıldığı, fiilen kalıcı hale geldiği açıkça görülmektedir. Demir malzeme tuzlu su ortamında çok kısa sürede paslanmakta, oluşan pas, tufa kayası üzerine akarak hem kaya yapısına hem de çevredeki doğal habitata zarar vermektedir. Ayrıca şiddetli dalga ve fırtına dönemlerinde bu yapılardan kopan demir parçalar deniz tabanında birikmektedir. Doğal kıyı ekosistemine tamamen yabancı olan bu yapay malzemeler ve yoğun beton kullanımı, doğada kalıcı tahribat yaratmaktadır" denildi.
Raporda, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5 ve 6'ncı maddelerine dikkat çekilerek, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olup, kıyı alanlarında doğal yapıyı bozacak ve kıyıların serbest kullanımını engelleyecek yapılaşmalara izin verilmemektedir. Aynı kanunun 6'ncı maddesinde, kıyılarda ancak kamu yararı amacıyla ve kıyının doğal yapısını bozmayacak nitelikte düzenlemeler yapılabileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Buna ek olarak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda falezler kıyı sisteminin doğal bir parçası olup, bu alanlarda kalıcı veya yarı kalıcı yapılaşma yapılması mümkün değildir. Buna karşın, fotoğraflarda da net bir şekilde görüldüğü üzere falez şevlerinde kapalı alanlar oluşturulduğu, sıvalı ve boyalı fiili binaların inşa edildiği sabittir. Bu durum hem kıyı mevzuatına hem de sit alanlarına ilişkin koruma rejimine açık bir aykırılık teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Antalya falezlerinin Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 'kıyı' statüsünde olmasından kaynaklı, kıyılara uygulanan en katı ve mutlak yapılaşma yasaklarına tabi olduğu ifade edildi.
Falezlerin büyük bölümünün kesin korunacak hassas alan statüsünde olmasından kaynaklı; 2863 sayılı Kanun ve ilgili koruma mevzuatı uyarınca kesin korunacak hassas alanlarda yapılan bu tür ihlallerin bildirime gerek olmadan kaldırılması, alanın boşaltılması, işgalin ortadan kaldırılması ve alanın işgal öncesindeki doğal haline geri getirilmesi gerektiği de ifade edildi.
Tüm bu yasal zorunluluklar gereği Antalya falezlerini geri dönülemez şekilde tahrip eden bu işgallere karşı 7 maddeden oluşan önlemlerin alınması için Antalya Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri tarafından ivedilikle uygulamaya geçilmesi de istendi. 7 maddelik acil eylem planı 'işgallerin sonlandırılması', 'kayaya açılmış asansör şaftlarının kapatılması', 'falez önündeki asansör yapılarının kaldırılması', 'çelik konstrüksiyon platformların sökülmesi', 'falez yüzündeki yapıların kaldırılması', 'doğal siluetin korunması' ile 'denetim ve adli süreçlerin yürütülmesi' başlıklarından oluştu.