Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef Antalya piyazı tarifi nedir?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şefler yarışmacılardan Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu bir menüyü yapmalarını istedi. Bu menünün içerisinde Antalya piyazı da yer aldı. Peki, Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef Antalya piyazı tarifi nedir? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bugün Akdeniz mutfağının lezzetleri yapılıyor. Menünün en dikkat çeken ürünlerinden biri Antalya piyazı oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef Antalya piyazı tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
ANTALYA PİYAZI MALZEMELERİ NELER?
2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 tutam maydanoz
2 adet haşlanmış yumurta
Sosu için;
3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye
1 çay bardağı tahin
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı elma sirkesi
Yarım adet limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?
Fasulyeleri 1 gece önceden ıslattıktan sonra düdüklü tencereye alın. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika haşlayın.
Tarator sosu için haşlanmış fasulyelerden 3 yemek kaşığı alın ve bir çatalla ezin. Bu sos, karışımın bağlayıcısı olacaktır.
Tahini, sirkeyi, limon suyunu, baharatları ve rendelenmiş sarımsağı ekleyerek bir mikser veya robottan geçirin. İhtiyaç duyarsanız, karışımın kıvamını ayarlamak için haşlanmış fasulyelerin suyundan ekleyebilirsiniz. Sosunuzun kıvamı boza gibi biraz daha ince olmalıdır.
Hazırladığınız sosu haşlanmış fasulyelere ekleyin ve iyice karıştırın.
Soğanları yarı ay şeklinde doğrayın ve domatesleri küp şeklinde keserek ayrı bir kaseye alın.
Karışıma bulanmış fasulyeleri servis tabağına aktarın. Üzerine domates ve maydanozları yerleştirin.
Doğranmış soğanları ve dilimlenmiş yumurtaları ekledikten sonra maydanozla süsleyin. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun!