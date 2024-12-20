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        Haberler Magazin Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ferdi Tayfur'u ziyaret etti - Magazin haberleri

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ferdi Tayfur'u ziyaret etti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:16
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        Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.

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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Tayfur'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi.

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        Sanatçının kardeşi Nilüfer Gözalıcı, “Pilates ve yürüyüş yapıyordu. İnşallah eski sağlıklı günlerine dönecek” açıklamasında bulundu.

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        Ferdi Tayfur, geçtiğimiz gün sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Sayenizde iyiyim, Allah’ın sayesinde. Çok meşakkat çektim ama Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim, çok iyiyim” demişti.

        Fotoğraflar: DHA, Instagram

        #HULUSİ ŞAHİN
        #ferdi tayfur
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