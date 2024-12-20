Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ferdi Tayfur'u ziyaret etti

Ferdi Tayfur, geçtiğimiz gün sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Sayenizde iyiyim, Allah’ın sayesinde. Çok meşakkat çektim ama Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim, çok iyiyim” demişti.

Fotoğraflar: DHA, Instagram