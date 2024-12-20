Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ferdi Tayfur'u ziyaret etti
Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" dedi
Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü sanatçı, üç gün önce ambulans uçakla Antalya’daki bir hastaneye sevk edilerek kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı olmuştu.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Tayfur'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi.
Sanatçının kardeşi Nilüfer Gözalıcı, “Pilates ve yürüyüş yapıyordu. İnşallah eski sağlıklı günlerine dönecek” açıklamasında bulundu.
Ferdi Tayfur, geçtiğimiz gün sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Sayenizde iyiyim, Allah’ın sayesinde. Çok meşakkat çektim ama Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim, çok iyiyim” demişti.
Fotoğraflar: DHA, Instagram