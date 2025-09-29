Habertürk
        Antalya'ya 8'inci "Gemi Atık Alım Tesisi" | Son dakika haberleri

        Antalya'nın 8'inci "Gemi Atık Alım Tesisi" Serik'te hizmete girdi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan Akdeniz sahillerini temiz tutmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, atık su, sintine ve yağ gibi atıkların boşaltılması için 8'inci "Gemi Atık Alım Tesisi"ni Serik Acısu'da hizmete sundu

        29.09.2025 - 15:10
        Antalya'ya 8'inci "Gemi Atık Alım Tesisi"
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, deniz ve kıyıların korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Körfezi deniz sorumluluk alanlarında deniz araçlarını denetleyen ekipler, gemi atık alım tesisleri ile de Akdeniz'in temiz kalması için çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kentte deniz trafiğinin yoğun olduğu noktalara kazandırılan atık alım tesisleri ile deniz araçlarının atık suyu, sintine ve atık yağları modern şartlarda toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, bu çalışmaları kapsamında mevcut alım tesislerine ek Serik Belek Acısu'da tamamladığı tesisle kurulan gemi atık alım tesisi sayısı 8'e ulaştı.

        Antalya'da toplam 21 atık alım tesisi bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, bunlardan 8'inin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğunu söyledi.

        Aksu ve Serik bölgesinde deniz araçlarının atık aktarımı için Kaleiçi'ne gitmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yıldırım, "Bu ihtiyacı karşılamak için iki tesis inşa ettik. Geçen yıl Aksu'da hizmete giren tesisin ardından Serik Belek Acısu'da da son teknoloji bir tesisi hayata geçirdik. Bu sayede hem ekonomik hem de zaman açısından bölgedeki teknelere büyük fayda sağlıyoruz" dedi.

        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #gemi atık alım tesisi
