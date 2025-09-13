Habertürk
        Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bin eser taşındı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eserin yeni müze projesi kapsamında taşındığını bildirdi

        13.09.2025 - 11:18
        100 bin eser taşındı
        Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eserin yeni müze projesi kapsamında taşındı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında; "Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık" ifadesini kullandı.

        Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserin özel koruma altında olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy; "Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

