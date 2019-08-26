Antalya’da konut fiyatlarında artış

İl genelinde ortalama konut fiyatı 264.480 TL olarak belirlenirken, kiralık konutların birim kira değerinin 10.47 TL olduğu açıklandı. Değerleme platformunun açıkladğı verilerde, son 1 yılda konutların en çok değerlendiği ilçeler ise Kaş, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa oldu. Gelecek 6 ayda ise il genelinde konut fiyatlarının yüzde 2.11 oranında düşüş kaydedeceği belirtildi

Endeksa verilerine göre, Antalya genelinde ortalama değerlerle konut büyüklüğü 120 m2, minimum ve maksimum birim metrekare fiyatları 1.348–4.313 TL/m2, konut fiyatı 264.480 TL ve geri dönüş süresi 19 yıl olduğu açıklanırken, kiralık konutların ortalama brüt alanı 110 m2, birim metrekare kirası 10.47 TL olduğu belirtildi.